В Британии хотят поднять цены на электроэнергию, чтобы покрыть рекордные долги потребителей

Регулятор энергетического рынка Великобритании Ofgem изучает возможность повышения тарифов на электроэнергию в связи с рекордной задолженностью потребителей по счетам.

Об этом сообщает Reuters.

Совокупный долг за энергоснабжение достиг 2,6 млрд фунтов стерлингов (3,18 млрд долл.), что представляет угрозу для финансовой устойчивости поставщиков, говорят в Ofgem.

Отмечается, что корректировка тарифов приведет к временному увеличению счетов потребителей на сумму до 17 фунтов в год, или около 1,5 фунта в месяц.

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В то же время, считают в Ofgem, лучше поднять цены сейчас, чем впоследствии потребители столкнутся с еще более высокими затратами и худшими стандартами обслуживания, если поставщики выйдут из бизнеса. Такой прецедент уже был в истории Британии во время энергетического кризиса 2021 года, когда около 30 поставщиков вышли из бизнеса.

Однако потребительская организация End Fuel Poverty Coalition уже выступила с критикой возможного повышения цен.

Критикуя такие намерения, эксперты обращают внимание на тот факт, что по итогам первого полугодия 2023 года поставщики электроэнергии получили в целом более 2 млрд фунтов прибыли, а значит не понесли убытки, несмотря на долги потребителей.

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Также, отмечается, что вместо того, чтобы увеличивать тарифы, правительство должно совместно с энергетическими компаниями разработать механизм помощи домохозяйствам в погашении долгов, заявил представитель организации Саймон Фрэнсис.

Ofgem планирует завершить консультации по вопросу повышения цен и объявить о своем итоговом решении 2 ноября. Если оно будет положительным, новые тарифы начнут действовать в апреле 2024 года.