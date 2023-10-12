OpenAI готовится выпустить обновление для разработчиков приложений на базе ИИ

reuters

Компания OpenAI планирует представить крупные обновления для разработчиков в следующем месяце, чтобы сделать создание программных приложений на основе моделей искусственного интеллекта дешевле и быстрее.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Таким образом компания-разработчик ChatGPT стремится привлечь больше компаний к использованию своей технологии.

Обновления включают добавление хранилища памяти к инструментам разработчика для использования моделей искусственного интеллекта.

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"Теоретически это может сократить расходы для разработчиков приложений в 20 раз, что решает основную проблему для партнеров, чьи расходы на использование мощных моделей OpenAI могут быстро вырасти, поскольку они пытаются построить устойчивый бизнес, разрабатывая и продавая программное обеспечение для ИИ", - пишет агентство.

Компания также планирует представить новые инструменты, такие как возможности технического зрения, которые позволят разработчикам создавать приложения с возможностью анализировать изображения и описывать их, с потенциальными вариантами использования в различных сферах - от развлечений до медицины.

Новые функции знаменуют собой стремление компании выйти за рамки ChatGPT и предложить платформу для разработчиков, как и предполагал ее генеральный директор Сэм Альтман.

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Ожидается, что новые функции будут представлены на первой в истории OpenAI конференции для разработчиков в Сан-Франциско 6 ноября, сообщают источники.

Они призваны поощрить компании использовать технологию OpenAI для создания чат-ботов на основе ИИ, которые могут выполнять задачи без вмешательства человека.

В OpenAI отказались от комментариев.

Экономическая правда