Tiffany и Cartier продолжают использовать в своих изделиях российские бриллианты – расследование

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После начала полномасштабного вторжения РФ люксовые бренды, в частности, Tiffany и Cartier, объявили, что перестали покупать российские бриллианты. На самом же деле компании продолжают покупать российские алмазы через посредников, в первую очередь Дубай.

Об этом говорится в расследовании Kyiv Independent.

Издание отмечает, что через полтора года большой войны экспортные данные показывают, что Россия продолжает продавать свои алмазы на Запад. Сейчас через посредников, в первую очередь, Дубай.

Благодаря слабым американским санкциям и отсутствию каких-либо санкций в отношении этого сектора в ЕС ведущий российский производитель алмазов "Алроса", частично принадлежащий государству, продолжает получать прибыль от продажи драгоценных камней.

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Вероятно, компания использует часть своей прибыли для прямого финансирования российской армии.

"Клиенты ювелирных брендов, таких как Tiffany и Cartier, не подозревают, что деньги, которые они тратят на бриллианты, могут способствовать войне России. Tiffany отрицает обвинения, а Cartier не ответила на информационный запрос Kyiv Independent", – пишет издание.

Последние усилия Большой семерки (G7) окончательно ограничить продажу российских бриллиантов столкнулись с интенсивной лоббистской кампанией, организованной крупнейшими алмазными компаниями мира с лета 2022 года.

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Какой путь проходят бриллианты?

"Путь бриллианта длинный. Он может десятки раз переходить из рук в руки, прежде чем оказаться на кольце или браслете, что делает его происхождение почти невозможным для отслеживания", – говорится в расследовании.

Бриллианты, взятые с земли, называются "необработанными". Эти алмазы сертифицированы в соответствии с Кимберлийским процессом, который был введен в 2000 году, чтобы остановить торговлю бриллиантами, подпитывающими повстанческие движения. До этого так называемые "кровавые алмазы", добытые вооруженными группами в странах, переживающих гражданскую войну, таких как Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго, свободно поступали на рынок.

Кимберлийский процесс охватывает только алмазы, финансирующие повстанческие группы, но не алмазы, финансирующие российскую агрессию.

Затем необработанные бриллианты полируются, проходят огранку и продаются посредникам и ювелирам.

Камни до одного карата продаются смешанными мешками с большим количеством бриллиантов, которые сортируются не по происхождению, а по размеру и качеству.

Двое инсайдеров отрасли рассказали, что на данном этапе отследить происхождение алмазов становится практически невозможно.

Еще трое алмазных экспертов назвали Дубай "прачечной" для отрасли: основным центром смешивания камней, куда компании ввозят российские камни в посылки "смешанного происхождения".

Так, существует два способа замаскировать происхождение алмаза:

полирование камня в индийском городе Сурат, после чего он больше не считается "российским" по законодательству США (90% всех необработанных алмазов в мире полируются в Сурате);

необработанные алмазы смешивают в пакетах в Дубае, а затем продают полировщикам как "смешанный" товар (более распространенный способ).

"Таким образом, российские бриллианты, отшлифованные в третьей стране, больше не считаются "российскими", а российские бриллианты, продаваемые в смешанных упаковках, невозможно отследить в страну происхождения", – объясняет Kyiv Independent.

Двое инсайдеров отрасли рассказали, что люксовые бренды не могут гарантировать, что они не продают российские бриллианты, хотя многие из них дали такое обещание своим клиентам.

Экспорт бриллиантов из России

Несмотря на то, что США, на которые приходится 55% мирового спроса на алмазы и импортируют больше, чем остальной мир вместе взятые, ввели ограничения на импорт российских алмазов в марте 2022 года и через месяц ввели санкции против "Алроса", доходы компании не уменьшились , а напротив, выросли.

"Алроса" сообщила о более высоких доходах от продаж в 2023 году, чем в 2022 и 2021 годах. Экспортные данные показывают, что компания постепенно переместила продажи из Антверпена, Бельгия, через который по крайней мере один раз проходит 80% всех алмазов в темный центр Дубая.

Российский экспорт алмазов сократился в конце 2022 года, но быстро восстановился до вторжения, поскольку Россия нашла новые маршруты для экспорта драгоценных камней.

Согласно данным Кимберлийского процесса, после полномасштабного вторжения импорт ОАЭ вырос в 2,5 раза, вытеснив ЕС в качестве импортера номер один российских необработанных алмазов.

37% российских поставок необработанных алмазов с начала великой войны России против Украины направлялись непосредственно в Дубай. Это почти в три раза больше по сравнению с годами до вторжения. В 2017-2022 годах в Дубай уходило в среднем 14% российских поставок.

Западные компании, занимающиеся производством предметов роскоши, не покупают алмазы непосредственно у "Алроса". Они полагаются на компании, которые покупают алмазы смешанного происхождения в Дубае. По словам двух инсайдеров отрасли, ни для кого не секрет, что это касается и российских алмазов.

Собеседник в отрасли рассказал, что большие бренды, такие как Cartier и Tiffany, работают только с небольшим количеством надежных поставщиков. По его словам, "немногим доверенным" просто не хватает предложения, чтобы насытить люксовые бренды, не находя обратного канала для российских алмазов.

Те посредники, которые продают драгоценные камни люксовым брендам, покупают алмазы "смешанного происхождения" у других компаний.

По данным Import Genius, после полномасштабного вторжения более 400 компаний, главным образом находящихся в Бельгии, ОАЭ и Индии, приобрели российские необработанные алмазы.

Бриллианты, приобретенные Cartier, имеют оговорки во внутренних документах: "Продавец этим гарантирует, что эти бриллианты не были огранены из необработанных бриллиантов, происходящих из России". Другие крупные бренды класса "люкс" используют подобные формулировки.

По словам двух инсайдеров отрасли, опрошенных Kyiv Independent, бренды класса "люкс" знают, что цифры не складываются и закрывают на это глаза.

Также еще один инсайдер из отрасли рассказал, что знает покупателя, получающего российские бриллианты и продающего их группе Louis Vuitton Moet Hennesy (LVMH), которой принадлежит Tiffany, как смешанные камни, ложно свидетельствуя, что российских бриллиантов нет.

LVMH отрицает продажу любых российских бриллиантов и заявил, что Tiffany отслеживает происхождение всех камней более 0,18 карата и проверяет своих продавцов, чтобы убедиться, что они могут отделить российские бриллианты от своего производства. Однако компания не объяснила, как она гарантирует, что меньшие алмазы, которые они используют, не происходят из России.