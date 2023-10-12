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В "Дії" тестируют сервис купли-продажи автомобилей

Четверг, 12 октября 2023, 13:48 - Лия Ильченко

В мобильном приложении государственных услуг "Дія" в бета-тесте запущен сервис купли-продажи автомобилей.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас в бета-тесте запущена возможность купить, продать автомобиль в "Дії". Без центра МВД, без услуг "бегунков", которые предлагают купить место в очереди. За несколько кликов можно продать автомобиль в "Дії", - сказал Федоров на Международном экономическом форуме в Киеве 12 октября.

Напоминаем:

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Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко анонсировал, что в сентябре процесс купли-продажи автомобилей будет переведен в цифровой вариант в "Дії".

Он анонсировал отмену обязательной технической экспертизы: ее будут осуществлять только при первой регистрации автомобиля и по желанию покупателя.

Дія авто
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Экономическая правда
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