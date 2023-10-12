Украина хочет создать рынок услуг по разминированию и отдать его под патронат стран-партнеров

Украины будет применять инновационные подходы к разминированию территории, в частности, планирует создать рынок соответствующих услуг и предложить партнерам взять под патронат определенное направление работы в этой сфере.

Об сообщила первый вице-премьер-министр Украины – министра экономики Украины Юлия Свириденко на встрече с заместителем помощника секретаря по программам и операциям в Бюро по военно-политическим вопросам (PM) Рейчел Шиллер.

"Мы будем формировать и предлагать партнерам "пакетные" направления, например разминирование критической инфраструктуры, электросетей, леса, подводное разминирование и так далее. Надеемся на участие Соединенных Штатов Америки в таком сотрудничестве", - отметила первый вице-премьер.

По словам первого вице-премьера, Украина также работает над созданием и запуском высококонкурентного рынка услуг по разминированию.

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"Мы стремимся как можно быстрее очистить территорию нашей страны от мин и вернуть земли в хозяйственную эксплуатацию. Масштабы проблемы чрезвычайны – более 170 тысяч гектаров потенциально загрязнены", - процитировала пресс-служба Министерства экономики выступление Свириденко в рамках Первой Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию в Загребе.

В качестве удачного примера такого сотрудничества Свириденко привела проект по разминированию земель мелких фермеров, который уже реализуют Всемирная продовольственная программа ООН (WFP), Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) и Швейцарский фонд противоминной деятельности (FSD).

Стороны договорились обсудить это предложение в рамках секторальной рабочей группы по гуманитарному разминированию.

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Напоминаем:

Как сообщалось, участниками Первой Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию в Украине, состоявшейся в Хорватии, стали представители более 40 иностранных государств: министры обороны, иностранных дел, послы и руководители иностранных организаций.

По результатам мероприятия ряд стран объявили о предоставлении Украине поддержки на гуманитарное разминирование.

С учетом ранее полученных на разминирование и другие вызовы, связанные с войной средств и с учетом новых пакетов помощи, о которых объявлено на конференции, поддержка составляет около полумиллиарда евро.