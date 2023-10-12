Нефть дешевеет на фоне увеличения запасов в США

Цены на нефть 12 октября падают третий день подряд на фоне увеличения запасов нефти и бензина в США, которое больше, чем ожидалось, и уменьшения беспокойств относительно предложения.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на Brent упали на 43 цента, или 0,5%, до 85,39 долларов за баррель в 06:23 по Гринвичу.

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Американская нефть West Texas Intermediate упала на 53 цента, или 0,63%, до 82,96 долларов за баррель.

Что повлияло на цены

Запасы сырой нефти в США выросли примерно на 12,9 миллионов баррелей, сообщают рыночные источники со ссылкой на данные Американского института нефти 11 октября.

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Это было гораздо больше, чем прирост на 500 тыс баррелей, который ожидали аналитики в опросе Reuters.

Согласно данным, запасы бензина также выросли на 3,6 миллиона баррелей, что резко контрастирует с падением на 800 тыс баррелей, которое ожидали аналитики, и продолжает вызывать беспокойство по замедлению спроса на топливо в США.

Рынки будут ожидать дальнейших данных по запасам от Управления энергетической информации США (EIA).

Беспокойство рынка относительно ситуации с предложением на Ближнем Востоке продолжало ослабевать, оказывая давление на цены.

"Увеличение потерь сырой нефти свидетельствует о том, что влияние войны Израиля и ХАМАС на рынок нефти будет ограничено", - заявили аналитики ANZ в сообщении для клиентов.

Ожидание EIA по поводу дальнейшего падения мировых запасов нефти во второй половине 2023 года, однако, ограничили снижение цен.

Более низкие запасы, которые, по прогнозам, сохранят мировое предложение нефти ниже потребления, вероятно, повысят цены на нефть.

Экономическая правда