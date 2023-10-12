"Фармак" стал самым дорогим украинским брендом среди производителей лекарственных средств (укр)

Журнал NV і дослідницька компанія MPP Consulting склали список найдорожчих брендів країни. До переліку топ-50 увійшла також компанія "Фармак", отримавши найвищу оцінку у сегменті "Медицина і фармацевтика".

Сукупна очікувана вартість найдорожчих брендів України становить $2,4 млрд. До списку увійшли компанії ритейлу та e-commerce, виробники продуктів харчування, алкогольних та безалкогольних напоїв, господарчих товарів, телекомунікаційні, паливні, енергетичні компанії тощо.

Виробничі потужності фармацевтичної компанії "Фармак" у Києві

Як пояснюють спеціалісти MPP Consulting, вартість бренду – це винятково вартість торговельної марки без урахування виробничих потужностей, інфраструктури компанії, патентів, винаходів та інших матеріальних або інтелектуальних цінностей. Формула розрахунку вартості бренду – це добуток чотирьох коефіцієнтів: інвестиційного, географічного, технологічного та конкурентного, – а також унікального ідентифікатора та композитного фінансового показника.

Тринадцять років поспіль "Фармак" є лідером фармацевтичного ринку України за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні*. Сьогодні продукція вітчизняного виробника представлена в Україні та понад 50 країнах світу.

*за даними Proxima Research

Довідка про компанію

"Фармак" – лідер* фармацевтичного ринку України. У продуктовому портфелі компанії – більше 400 найменувань лікарських засобів. Щорічно "Фармак" виводить на ринок близько 20 нових ліків.

Компанія "Фармак" має представництва в Узбекистані, Казахстані, Киргизстані та В’єтнамі, а також міжнародні офіси в Польщі та ОАЕ. У 2023 році було придбано маркетингові компанії у Чехії і Словаччині.

У 2024 році планується відкриття виробництва в Іспанії, де виготовлятимуться складні генеричні лікарські засоби: анестезію, антитромботичні ліки, гормони системного застосування, психолептики, лікарські засоби для захворювань серцево-судинної системи, антипсихотичні ліки тощо.

"Фармак" щорічно реінвестує у розвиток до 90% прибутку. Виробничі потужності, лабораторно-технічний комплекс підприємства мають міжнародну сертифікацію та відповідають високим вимогам європейських стандартів GMP (прим. Належна виробнича практика).

Продукція компанії експортується у понад 50 країн світу. Серед яких країни Центральної Азії, Південної Америки, Великобританія, Словаччина, Німеччина, Австралія, Ізраїль, Португалія та інші.

*За обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні, за даними Proxima Research, 2022 р.