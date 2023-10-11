Инвесторы из Саудовской Аравии хотят купить еще один футбольный клуб – СМИ

getty images

Группа инвесторов, связанная с властями Саудовской Аравии, рассматривает возможность приобретения европейского футбольного клуба, сравнимого по масштабам с английским "Ньюкаслом".

Об этом пишет The Independent со ссылкой на источники.

По дании издания, группа инвесторов определила испанскую "Валенсию" и французский "Марсель" как лучшие варианты.

Таким образом саудиты хотят усилить свое влияние на футбольном рынке. К тому же, СМИ начали писать, что Саудовская Аравия получит право на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года

Реклама:

При этом, по словам собеседников, пока не планируется осуществлять никаких приобретений через Суверенный инвестиционный фонд (PIF), который также владеет "Ньюкаслом" и четырьмя клубами саудовской профессиональной лиги.

При этом посредникам удалось достичь значительного прогресса в переговорах.

"Клубы с таким статусом считаются особенно привлекательными из-за их огромного исторического наследия, а также недавних слабых результатов, что означает возможность огромного роста с относительно ограниченными инвестициями.

Реклама:

Это уже сработало на примере "Ньюкасла", который вышел в Лигу чемпионов после того, как всего за полтора года потратил 300 миллионов фунтов стерлингов, а кульминацией подъема стал первый за последние 20 лет матч Лиги чемпионов на местном стадионе "Сент-Джеймс Парк", в котором "сороки" разгромили именитый "ПСЖ", - пишет издание.

"Валенсия" считается более привлекательной, чем "Марсель", из-за ее присутствия в более престижной испанской Ла Лиге, но владелец клуба Питер Лим не желает продавать его до переезда на новый стадион, резюмирует The Independent.

Читайте также: Скупить всех. Сколько Саудовская Аравия тратит на мировой спорт и для чего это ей?

Экономическая правда