Инвесторы из Саудовской Аравии хотят купить еще один футбольный клуб – СМИ
Группа инвесторов, связанная с властями Саудовской Аравии, рассматривает возможность приобретения европейского футбольного клуба, сравнимого по масштабам с английским "Ньюкаслом".
Об этом пишет The Independent со ссылкой на источники.
По дании издания, группа инвесторов определила испанскую "Валенсию" и французский "Марсель" как лучшие варианты.
Таким образом саудиты хотят усилить свое влияние на футбольном рынке. К тому же, СМИ начали писать, что Саудовская Аравия получит право на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года
При этом, по словам собеседников, пока не планируется осуществлять никаких приобретений через Суверенный инвестиционный фонд (PIF), который также владеет "Ньюкаслом" и четырьмя клубами саудовской профессиональной лиги.
При этом посредникам удалось достичь значительного прогресса в переговорах.
"Клубы с таким статусом считаются особенно привлекательными из-за их огромного исторического наследия, а также недавних слабых результатов, что означает возможность огромного роста с относительно ограниченными инвестициями.
Это уже сработало на примере "Ньюкасла", который вышел в Лигу чемпионов после того, как всего за полтора года потратил 300 миллионов фунтов стерлингов, а кульминацией подъема стал первый за последние 20 лет матч Лиги чемпионов на местном стадионе "Сент-Джеймс Парк", в котором "сороки" разгромили именитый "ПСЖ", - пишет издание.
"Валенсия" считается более привлекательной, чем "Марсель", из-за ее присутствия в более престижной испанской Ла Лиге, но владелец клуба Питер Лим не желает продавать его до переезда на новый стадион, резюмирует The Independent.
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Экономическая правда