Львов, Одесса и Буковель обогнали Киев по средней стоимости номеров в гостиницах

Средняя стоимость гостиничных номеров во Львове, Одессе и Буковели в августе-сентябре оказалась оказалась выше, чем в столице Украины.

Это показал анализ рынка, проведенный Hotel Matrix – веб-сервисом гостиничной аналитики.

Так, за указанный период средний тариф в Буковеле составил 3210 грн за номер, во Львове - 2410 грн, в Одессе - 2302 грн, в Киеве - 1873 грн.

Однако загрузка гостиниц в сентябре в Киеве составляла до 38% номерного фонда, во Львове - до 60%. В Буковели - до 68% (против 86% в августе), в Одессе – до 29% (35% в августе).

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Таким образом, средняя выручка за номер в день в сентябре в Буковеле составила 2186 грн, во Львове - 1436 грн, в Одессе - 668 грн, в Киеве - 654 грн.

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Hotel Matrix – веб-продукт гостиничной аналитики, запущенный в мае 2020 года. Сейчас к Hotel Matrix подключено 200 гостиниц. Над созданием проекта работают специалисты из Польши и Украины.

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