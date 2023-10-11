Плюс 415 мегаватт в энергосистему Украины: из ремонта вышел еще один блок АЭС

На одной из АЭС страны на четыре дня раньше запланированного срока вышел из ремонта атомный блок.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Он укрепит энергосистему дополнительными 415 МВт мощности, работает на ядерном топливе Westinghouse, которое было произведено компанией Westinghouse Electric Sweden AB при участии специалистов украинского НАЭК "Энергоатом".

"Атомная генерация прошлой зимой стала основой энергосистемы страны и будет оставаться таковой в этом отопительном сезоне. В целом электроэнергии, которую генерируют наши электростанции, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Работники всех видов генерации и распределительных сетей работают 24/7, чтобы вовремя подготовить энергосистему к зиме", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

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Напоминаем:

Это восьмой атомный блок, который был отремонтирован за период масштабной ремонтной кампании в энергетике. Еще один - девятый - будет подключен в ближайшее время.