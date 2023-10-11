В Украине разработали бесплатный онлайн сервис для создания страниц памяти об умерших

В Украине запустили бесплатную платформу Inheart, которая позволяет создавать страницы умерших людей, сохраняя на них оцифрованные фото, видео и тому подобное.

Об этом сообщил основатель проекта Александр Сидоров, передает Liga.Tech.

Inheart - это веб-платформа, где пользователи могут объединять альбомные фотографии, видеозаписи, письма и другие личные воспоминания об умерших на одной странице, чтобы поделиться ими с семьей и друзьями.

Сейчас разработчики рассматривают возможность расширения платформы для хранения памяти о погибших украинских воинах в войне с Россией.

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Сервис гарантирует безопасность данных, сохраняя информацию об умерших на разных серверах в разных странах для надежности архивирования.

Разработчики также предусмотрели возможность передачи геолокации места захоронения, чтобы родственники и друзья могли легко найти памятник.

Для пользования платформой нужно создать страницу памяти и заполнить ее информацией, а затем поделиться ссылкой с родственниками и друзьями, чтобы они могли добавлять свои воспоминания и фотографии. Сразу же после создания страницы пользователь получает QR-код от разработчиков, который может разместить на могиле для легкого доступа к воспоминаниям.

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