У Ахметова объявили о выходе на нефтяной рынок Украины: ДТЭК начинает добычу нефти

Компания ДТЭК, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, до конца месяца планирует пробурить первую в своей истории нефтяную скважину.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЕК Максим Тимченко на пресс-конференции в среду.

"Первая нефтяная скважина будет пробурена до конца этого месяца в Полтавской области. Это новое для нас. Впервые, когда наша компания начинает добывать нефть. Соответственно, вся инфраструктура для этого создается, чтобы мы стали игроком на нефтяном рынке", - сказал Тимченко.

В ДТЭК не уточнили, планирует ли компания заняться нефтепереработкой.

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Однако заявили о расширении мощностей по добыче, в частности - о покупке месторождений на западе Украины.

"Когда решим этот вопрос, перейдем к вопросу инвестиций в переработку", - отметил глава ДТЭК.

Он также сообщил, что если это произойдет, компания будет привлекать новейшие технологии в переработке. Поэтому, скорее всего, не будет рассматривать возможность покупки уже имеющихся нефтеперерабатывающих заводов.

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Напоминаем:

В 2023 году ДТЭК инвестировал во все направления бизнеса - и в восстановление, и в развитие - более 20 млрд грн.