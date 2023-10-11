У Ахметова объявили о выходе на нефтяной рынок Украины: ДТЭК начинает добычу нефти
Компания ДТЭК, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, до конца месяца планирует пробурить первую в своей истории нефтяную скважину.
Об этом сообщил генеральный директор ДТЕК Максим Тимченко на пресс-конференции в среду.
"Первая нефтяная скважина будет пробурена до конца этого месяца в Полтавской области. Это новое для нас. Впервые, когда наша компания начинает добывать нефть. Соответственно, вся инфраструктура для этого создается, чтобы мы стали игроком на нефтяном рынке", - сказал Тимченко.
В ДТЭК не уточнили, планирует ли компания заняться нефтепереработкой.
Однако заявили о расширении мощностей по добыче, в частности - о покупке месторождений на западе Украины.
"Когда решим этот вопрос, перейдем к вопросу инвестиций в переработку", - отметил глава ДТЭК.
Он также сообщил, что если это произойдет, компания будет привлекать новейшие технологии в переработке. Поэтому, скорее всего, не будет рассматривать возможность покупки уже имеющихся нефтеперерабатывающих заводов.
Напоминаем:
В 2023 году ДТЭК инвестировал во все направления бизнеса - и в восстановление, и в развитие - более 20 млрд грн.