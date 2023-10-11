Украинцы снижают негативные оценки экономической ситуации в стране, несмотря на войну

Оценка украинцами экономической ситуации в стране остается скептической еще с довоенных времен, но в 2023 году наблюдается определенная адаптация граждан к негативным факторам, порожденным войной.

Это показал опрос, проводившийся социологической службой Центра Разумкова с 21 по 27 сентября 2023 года.

Так, за восемь месяцев до начала полномасштабной войны опрос показал, что граждане Украины достаточно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране. 60% опрошенных оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую" (и лишь 5% - как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% - как "не плохую и не хорошую").

В сентябре-октябре 2022 года, то есть через семь месяцев после начала войны, выросла доля граждан, которые оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую" (до 64,5%).

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Однако, опрос, проведенный в феврале-марте 2023 года, продемонстрировал снижение негативных оценок даже по сравнению с "довоенным" периодом. Как "очень плохую" или "достаточно плохую" экономическую ситуацию в стране оценили 55%, как "хорошую" или "очень хорошую" - 4%, как "не плохую и не хорошую" - 37%.

В сентябре эти оценки практически не изменились и составляли соответственно 56,5%, 5% и 35%.

Оценка уровня благосостояния собственной семьи в 2023 году также улучшилась.

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По данным опроса, в феврале-марте 2023 года оценка благосостояния семьи несколько улучшилась и стала близкой к показателям, которые были зафиксированы в мае 2021 года: 35% оценивали его как "очень" или "достаточно" плохое, 50% - как "не плохое и не хорошее", 12% - как "хорошее" или "очень хорошее".

"Это может быть свидетельством определенной адаптации граждан к ситуации, порожденной войной", - отметили в Центре Разумкова.

В сентябре 2023 года снизилась доля граждан, которые отвечают, что едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты - до 11%, что соответствует показателям середины 2021 года. В феврале-марте 2023 года таких граждан было 14%.

Так же статистически значимо не отличаются в июне 2021 года и в сентябре 2023 года доли тех, кто отвечает, что им хватает средств только на питание и на приобретение необходимых недорогих вещей - соответственно 38% и 37%.

Тех, кто ответил "в целом на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного пользования, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает трудности" - соответственно 44% и 43%.

Тех, кто "живет обеспечено, но сделать некоторые покупки пока не в состоянии (купить квартиру, автомобиль и т.д.)" - соответственно 6% и 7%.

Тех, кто "может себе позволить приобрести практически все, что хочет" - соответственно 0,9% и 0,6%).