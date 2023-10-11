Египет забронировал почти полмиллиона тонн пшеницы из России - Bloomberg

Египет забронировал восемь грузов пшеницы от российского государственного трейдера по прямому соглашению на этой неделе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

Египет входит в число крупнейших покупателей пшеницы в мире. Заключенное с Россией соглашение предусматривает поставки около 480 тыс. тонн пшеницы, или около 4% годового импорта.

По словам трейдеров, государственный импортер страны - Генеральное управление по поставкам товаров (GACS) - забронировал зерно на ноябрь и декабрь.

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В прошлом месяце агентство сообщало, что страна ведет переговоры о покупке 1 миллиона тонн пшеницы у России в рамках соглашения между правительствами.

Объединенная зерновая компания является мажоритарным капиталом российского правительства.

В пресс-службе ОЗК сообщили, что не располагают информацией о коммерческих отгрузках вне государственных тендеров.

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Россия является крупнейшим в мире грузчиком пшеницы и одним из ведущих поставщиков Египта. Однако некоторые недавние соглашения были затруднены после того, как Москва повысила цены.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Египет переключится на поставку почти полмиллиона тонн пшеницы из Франции и Болгарии после того, как РФ заблокировала поставки российского зерна.