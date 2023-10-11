ДТП в Украине во время войны: о чем говорят цифры и как это влияет на экономику

В Украине за время войны уменьшилось количество ДТП с травмированными и погибшими. Об этом свидетельствуют данные анализа ЭП информации Офиса генерального прокурора и Национальной полиции Украины (укр.)

Офіс генпрокурора опублікував статистику кримінальних проваджень за ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Так, у 2020 році за цією статтею відкрили 8,8 тис проваджень. Лідерами за кількістю ДТП тоді були Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Київська та Львівська області, а також столиця України. Тобто регіони з найбільшою кількістю населення.

Загалом, на вказані вище регіони припало 43,7% ДТП від загальної кількості.

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Кількість КП в Україні за регіонами у січні 2022 року Офіс Генпрокурора

В наступні роки кількість дорожньо-транспортних аварій знижувалась, але лідери антирейтингу залишалися незмінними. На ці регіони припадало від 40% до 44% ДТП.

У 2022 році за ст. 286 ККУ відкрили 6,3 тис кримінальних проваджень. За перший місяць того року зафіксували 800 ДТП, а в лютому, коли почалось вторгнення росіян, їхня кількість збільшилась майже вдвічі.

Кілька наступних місяців, березень-червень, показники були значно меншими – від 222 до 431 ДТП.

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У 2023 році, з січня по серпень відкрито 4,7 тис кримінальних проваджень щодо ДТП з потерпілими. За аналогічний період 2022 року ця цифра становила 4 тис, а 2021 року – 5,7 тис.

Також окремо виділена кількість КП щодо смертельних ДТП (ч. 2 ст. 286 ККУ). У пандемійний 2020 рік відкрили 1,8 тис таких проваджень (21% від загальної кількості за згаданою статтею). Регіони-лідери цього антирейтингу майже ті самі, щоправда, без Києва – за кількістю смертей внаслідок ДТП столицю випередила Запорізька область.

У 2021 році за ч. 2 ст. 286 ККУ відкрили 1,5 тис кримінальних проваджень. Серед лідерів неочікувано опинилась Житомирська область.

У перший рік великої війни скоєно 1,27 тис смертельних ДТП, а за січень-серпень 2023 року – майже 800. Для порівняння, за аналогічний період 2022 року налічувалось 756 таких ДТП, а 2021 року – 1128.

Якщо ж подивитись на дані щодо ДТП від Національної поліції, то цифри суттєво відрізнятимуться від інформації Офісу генерального прокурора, але загальна картина залишиться такою ж.

Наприклад, за даними Нацполіції, у 2020 році було скоєно 26,1 тис ДТП з травмованими і загиблими, при цьому смертельних ДТП було 3541, а з тими, хто отримав травми – майже 32 тис. Така різниця може виникати тому, що внаслідок однієї аварії могли бути і загиблі, і травмовані. Тобто ДТП зафіксоване одне, але потрапляє одразу під дві категорії.

Рік Кількість ДТП з травмованими Кількість смертельних ДТП Усього ДТП з травмованими та загиблими 2020 рік 31 974 3 541 26 140 2021 рік 29 738 3 238 25 521 2022 рік 23 145 2 791 18 628 2023 рік (до вересня) 18 986 1 870 15 041

За даними Нацполіції, до регіонів-лідерів за кількістю ДТП з травмованими та загиблими входять Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Одеська, Київська області та Київ.

У 2022 році кількість ДТП помітно зменшилась у регіонах, що перебували у тимчасовій окупації та/або у зоні ведення постійних бойових дій. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Харківську та Херсонську області.

У 2023 році з цього переліку прибрали Харківську область.

Який вплив ДТП має на економіку

Велика кількість дорожньо-транспортних аварій та постраждалих від ДТП безумовно впливає на сферу економіки.

За розрахунками експертів Світового банку, соціально-економічні втрати України від ДТП оцінюють в 4,5 млрд дол на рік, що становить приблизно 3,4% ВВП. Такі дані ще у 2017 році озвучив тодішній керівник медичного департаменту МОЗ Андрій Гаврилюк.

Дані також враховують матеріальні витрати, пов'язані з пошкодженням майна та зниженням продуктивності праці та людських втрат внаслідок травм або смерті в ДТП.

У 2016 році глава "Укравтодору" Славомир Новак наголошував, що збитки економіки України від ДТП становлять 1,5-2,5% ВВП країни – майже на 40 млрд грн на рік.