ДТП в Украине во время войны: о чем говорят цифры и как это влияет на экономику
В Украине за время войны уменьшилось количество ДТП с травмированными и погибшими. Об этом свидетельствуют данные анализа ЭП информации Офиса генерального прокурора и Национальной полиции Украины (укр.)
Офіс генпрокурора опублікував статистику кримінальних проваджень за ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Так, у 2020 році за цією статтею відкрили 8,8 тис проваджень. Лідерами за кількістю ДТП тоді були Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Київська та Львівська області, а також столиця України. Тобто регіони з найбільшою кількістю населення.
Загалом, на вказані вище регіони припало 43,7% ДТП від загальної кількості.
В наступні роки кількість дорожньо-транспортних аварій знижувалась, але лідери антирейтингу залишалися незмінними. На ці регіони припадало від 40% до 44% ДТП.
У 2022 році за ст. 286 ККУ відкрили 6,3 тис кримінальних проваджень. За перший місяць того року зафіксували 800 ДТП, а в лютому, коли почалось вторгнення росіян, їхня кількість збільшилась майже вдвічі.
Кілька наступних місяців, березень-червень, показники були значно меншими – від 222 до 431 ДТП.
У 2023 році, з січня по серпень відкрито 4,7 тис кримінальних проваджень щодо ДТП з потерпілими. За аналогічний період 2022 року ця цифра становила 4 тис, а 2021 року – 5,7 тис.
Також окремо виділена кількість КП щодо смертельних ДТП (ч. 2 ст. 286 ККУ). У пандемійний 2020 рік відкрили 1,8 тис таких проваджень (21% від загальної кількості за згаданою статтею). Регіони-лідери цього антирейтингу майже ті самі, щоправда, без Києва – за кількістю смертей внаслідок ДТП столицю випередила Запорізька область.
У 2021 році за ч. 2 ст. 286 ККУ відкрили 1,5 тис кримінальних проваджень. Серед лідерів неочікувано опинилась Житомирська область.
У перший рік великої війни скоєно 1,27 тис смертельних ДТП, а за січень-серпень 2023 року – майже 800. Для порівняння, за аналогічний період 2022 року налічувалось 756 таких ДТП, а 2021 року – 1128.
Якщо ж подивитись на дані щодо ДТП від Національної поліції, то цифри суттєво відрізнятимуться від інформації Офісу генерального прокурора, але загальна картина залишиться такою ж.
Наприклад, за даними Нацполіції, у 2020 році було скоєно 26,1 тис ДТП з травмованими і загиблими, при цьому смертельних ДТП було 3541, а з тими, хто отримав травми – майже 32 тис. Така різниця може виникати тому, що внаслідок однієї аварії могли бути і загиблі, і травмовані. Тобто ДТП зафіксоване одне, але потрапляє одразу під дві категорії.
|
Рік
|
Кількість ДТП з травмованими
|
Кількість смертельних ДТП
|
Усього ДТП з травмованими та загиблими
|
2020 рік
|
31 974
|
3 541
|
26 140
|
2021 рік
|
29 738
|
3 238
|
25 521
|
2022 рік
|
23 145
|
2 791
|
18 628
|
2023 рік (до вересня)
|
18 986
|
1 870
|
15 041
За даними Нацполіції, до регіонів-лідерів за кількістю ДТП з травмованими та загиблими входять Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Одеська, Київська області та Київ.
У 2022 році кількість ДТП помітно зменшилась у регіонах, що перебували у тимчасовій окупації та/або у зоні ведення постійних бойових дій. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Харківську та Херсонську області.
У 2023 році з цього переліку прибрали Харківську область.
Який вплив ДТП має на економіку
Велика кількість дорожньо-транспортних аварій та постраждалих від ДТП безумовно впливає на сферу економіки.
За розрахунками експертів Світового банку, соціально-економічні втрати України від ДТП оцінюють в 4,5 млрд дол на рік, що становить приблизно 3,4% ВВП. Такі дані ще у 2017 році озвучив тодішній керівник медичного департаменту МОЗ Андрій Гаврилюк.
Дані також враховують матеріальні витрати, пов'язані з пошкодженням майна та зниженням продуктивності праці та людських втрат внаслідок травм або смерті в ДТП.
У 2016 році глава "Укравтодору" Славомир Новак наголошував, що збитки економіки України від ДТП становлять 1,5-2,5% ВВП країни – майже на 40 млрд грн на рік.