Новые тенденции миграции украинских беженцев: молодые и образованные украинцы уезжают из Польши

Более половины украинских беженцев в возрасте до 35 лет, которые с начала войны находились в Польше, переехали из этой страны в Германию.

Новые тенденции миграции украинских беженцев показало исследование, проведенное Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши.

Согласно исследованию, более половины беженцев, которые переехали из Польши в Германию (53%) - люди, средний возраст которых составляет 35 лет. Лишь 2% тех, кто переехал из Польши в Германию оказались нетрудоспособного возраста.

"Это свидетельствует о том, что в Германию выезжает преимущественно молодежь. Она более мобильна и готова трудоустраиваться", - отметил директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

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Отмечается, что после полномасштабного вторжения страны ЕС немецкий рынок труда фактически впервые стал доступным для украинцев.

При этом, граждане Украины привлекли к себе внимание высокой профессиональной активностью.

Почти каждый второй беженец из Украины, который переехал из Польши в Германию (47%), владеет английским как минимум на коммуникативном уровне. При этом каждый четвертый респондент (24%) декларирует знание немецкого языка, чуть меньше польского - 22%.

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В целом наличие друзей и знакомых в Германии, высокие заработки и социальные выплаты стали основными причинами, почему украинские беженцы оставляют Польшу и едут в Германию.

При этом, 36% опрошенных приехали в Германию с одним ребенком, а каждый десятый - с двумя детьми.

Исследование было проведено в августе 2023 года. Было опрошено 400 совершеннолетних граждан Украины, которые приехали в Польшу после начала войны, а затем выехали в Германию.

Напоминаем:

Миграционная платформа EWL объединяет иностранцев, которые ищут работу в странах Европы, с работодателями в странах ЕС - Польше, Чехии, Румынии, Германии, Нидерландах, Литве и др.

С 2018 года вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета EWL проводит социологические исследования среди иностранцев, которые трудоустроились в странах ЕС.