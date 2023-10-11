БЭБ разоблачило незаконное производство алкоголя: товар сбывали в более чем 300 магазинах

БЭБ

Детективы управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили незаконное изготовление алкоголя в Тернополе. Контрафакт продавали более чем в 300 магазинах.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В ходе следствия детективы обнаружили склады с водкой и коньяком. Товар доставляли в одно из предприятий во Львове, которое распространяло поддельные алкогольные напитки через магазины розничной торговли. Торговая сеть насчитывает более 300 магазинов.

Во время обысков на складах в Тернополе изъяли около 61 тыс. литров жидкости с запахом спирта и линию для изготовления алкоголя.

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На территории предприятия во Львовской области изъяли более 46 тыс. литров контрафактного алкоголя, металлические емкости, тару, резервуары, паллеты с этикетками, коробки для упаковки алкогольных изделий и финансово-хозяйственные документы.

На изъятое имущество стоимостью более 26 млн. грн. наложен арест.

Продолжаются экспертизы, проводится анализ изъятой документации предприятия, устанавливается полный круг причастных к схеме лиц.

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Напоминаем:

В ноябре 2022 года детективы Бюро экономической безопасности арестовали более 88 тысяч литров контрафактных ликероводочных изделий, 17 тысяч литров спирта и средства для разлива и упаковки алкоголя на 25 миллионов гривен.