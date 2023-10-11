БЭБ разоблачило незаконное производство алкоголя: товар сбывали в более чем 300 магазинах
Детективы управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили незаконное изготовление алкоголя в Тернополе. Контрафакт продавали более чем в 300 магазинах.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В ходе следствия детективы обнаружили склады с водкой и коньяком. Товар доставляли в одно из предприятий во Львове, которое распространяло поддельные алкогольные напитки через магазины розничной торговли. Торговая сеть насчитывает более 300 магазинов.
Во время обысков на складах в Тернополе изъяли около 61 тыс. литров жидкости с запахом спирта и линию для изготовления алкоголя.
На территории предприятия во Львовской области изъяли более 46 тыс. литров контрафактного алкоголя, металлические емкости, тару, резервуары, паллеты с этикетками, коробки для упаковки алкогольных изделий и финансово-хозяйственные документы.
На изъятое имущество стоимостью более 26 млн. грн. наложен арест.
Продолжаются экспертизы, проводится анализ изъятой документации предприятия, устанавливается полный круг причастных к схеме лиц.
Напоминаем:
В ноябре 2022 года детективы Бюро экономической безопасности арестовали более 88 тысяч литров контрафактных ликероводочных изделий, 17 тысяч литров спирта и средства для разлива и упаковки алкоголя на 25 миллионов гривен.