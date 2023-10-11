Нефть подорожала из-за рисков перебоев с поставками

Нефть 11 октября подорожала из-за перспективы перебоев с поставками из-за волнений на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Цена нефти марки Brent выросла на 25 центов, или на 0,3%, до 87,90 долларов за баррель до 05:50 GMT.

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Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 24 цента или также на 0,3%, до 86,21 доллара за баррель.

Brent и WTI подорожали более чем на 3,50 долл. 9 октября, поскольку военные столкновения вызвали опасения, что конфликт может распространиться за пределы Газа, но на сессии 10 октября они снизились.

Что повлияло на цены

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Израиль производит очень мало сырой нефти, но рынки озабочены тем, что конфликт может обостриться и нарушить поставки на Ближнем Востоке, ухудшив ожидаемый дефицит к концу года.

Официальные лица США указали на Иран как соучастника нападения ХАМАС на Израиль, но достоверных доказательств роли Исламской Республики еще не появилось.

Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия заявила во вторник, что сотрудничает с региональными и международными партнерами, чтобы предотвратить эскалацию ситуации в Газе и соседних районах, и подтвердила, что поддерживает усилия по стабилизации рынков нефти.

Индекс доллара США снизился до двухнедельного минимума в 105,78, пока рынок ожидал протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США, которое должно состояться 11 октября. Снижение доллара делает нефть дешевле для владельцев других валют, что может повысить спрос на нефть.

Несколько чиновников ФРС в последние дни предположили, что Центробанку США не нужно больше повышать стоимость заимствований.

Более позитивным знаком по поставкам является то, что Венесуэла и США продвинулись в переговорах, которые могли бы облегчить санкции в отношении Каракаса, позволив, по крайней мере, одной дополнительной иностранной нефтяной компании брать венесуэльскую сырую нефть при определенных условиях.

Экономическая правда