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Рекорд за 3 года: сколько ФЛП открыли украинцы в сентябре 

Среда, 11 октября 2023, 11:34 - Анастасия Жарикова

В сентябре украинцы открыли 35 587 ФЛП – рекордное количество не только с начала великой войны, а за последние три года.

Об этом сообщает Опендатабот.

Предыдущим рекордом было количество регистраций ФЛП в июне этого года - 31 477. До этого более 30 тысяч новых предпринимателей было зарегистрировано в июне и июле 2020 года.

Наиболее востребованными сферами, в которых открываются новые дела, являются торговля и предоставление индивидуальных услуг.

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Почти половина новых фопов в сентябре (43%) открылись в сфере торговли: розничной (12777 от общего количества вновь дел) и оптовая торговля (2343). В сфере предоставления индивидуальных услуг открыли 3244 предприятий.

 
опендатабот

Пятая часть от всех новых фопов — 21% или 7407 — открывается в Киевской области. Второе и третье место по количеству новых дел в Днепропетровськой (3210) и Львовской (2862) областях.

 
опендатабот

Аналитики отмечают, что самые плохие показатели в тех регионах, которые полностью или частично оккупированы и на территории которых происходят боевые действия.

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Экономическая правда

ФЛП предпринимательство бизнес
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