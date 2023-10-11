AMD приобретет стартап с ИИ, пытаясь конкурировать с Nvidia

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Производитель микросхем и электроники AMD планирует приобрести стартап по искусственному интеллекту Nod.ai, чтобы расширить возможности своего программного обеспечения.

Об этом сообщает Reuters.

В гонке с конкурирующим производителем микросхем Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) планирует инвестировать значительные средства в критическое программное обеспечение, необходимое для передовых микросхем компании AI.

Благодаря более чем десятилетней работе, Nvidia создала мощное преимущество на рынке чипов искусственного интеллекта благодаря создаваемому программному обеспечению и экосистеме разработчиков программного обеспечения.

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AMD пообещала инвестировать и создать унифицированную коллекцию программного обеспечения для питания различных чипов, производимых компанией.

"Мы выполняем эту стратегию. И делаем это за счет внутренних инвестиций, а также внешних приобретений", – сказал президент AMD Виктор Пен Reuters.

Приобретение Nod.ai вписывается в стратегию, поскольку ее технология позволяет компаниям легче разворачивать модели ИИ, настроенные на чипы AMD. Nod.ai продает свою технологию крупным операторам центров обработки данных среди других клиентов.

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AMD не раскрывает условия сделки. Согласно данным PitchBook, Nod.ai, базирующаяся в Санта-Кларе, Калифорния, собрал примерно 36,5 миллиона долларов.

В начале этого года AMD создала группу AI, которая будет заниматься покупкой Nod.ai. В группе работает около 1500 инженеров – подавляющее большинство связано с программным обеспечением – и AMD планирует продолжать расширять команду, наняв 300 дополнительных работников в этом году и более в 2024 году.

Приобретение Nod.ai – второе приобретение компании за последние несколько месяцев, рассказал Пэнг. Когда его спросили, планирует ли компания увеличить свой портфель дополнительными приобретениями, Пенн ответил: "Мы всегда ищем".

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