AMD приобретет стартап с ИИ, пытаясь конкурировать с Nvidia
Производитель микросхем и электроники AMD планирует приобрести стартап по искусственному интеллекту Nod.ai, чтобы расширить возможности своего программного обеспечения.
Об этом сообщает Reuters.
В гонке с конкурирующим производителем микросхем Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) планирует инвестировать значительные средства в критическое программное обеспечение, необходимое для передовых микросхем компании AI.
Благодаря более чем десятилетней работе, Nvidia создала мощное преимущество на рынке чипов искусственного интеллекта благодаря создаваемому программному обеспечению и экосистеме разработчиков программного обеспечения.
AMD пообещала инвестировать и создать унифицированную коллекцию программного обеспечения для питания различных чипов, производимых компанией.
"Мы выполняем эту стратегию. И делаем это за счет внутренних инвестиций, а также внешних приобретений", – сказал президент AMD Виктор Пен Reuters.
Приобретение Nod.ai вписывается в стратегию, поскольку ее технология позволяет компаниям легче разворачивать модели ИИ, настроенные на чипы AMD. Nod.ai продает свою технологию крупным операторам центров обработки данных среди других клиентов.
AMD не раскрывает условия сделки. Согласно данным PitchBook, Nod.ai, базирующаяся в Санта-Кларе, Калифорния, собрал примерно 36,5 миллиона долларов.
В начале этого года AMD создала группу AI, которая будет заниматься покупкой Nod.ai. В группе работает около 1500 инженеров – подавляющее большинство связано с программным обеспечением – и AMD планирует продолжать расширять команду, наняв 300 дополнительных работников в этом году и более в 2024 году.
Приобретение Nod.ai – второе приобретение компании за последние несколько месяцев, рассказал Пэнг. Когда его спросили, планирует ли компания увеличить свой портфель дополнительными приобретениями, Пенн ответил: "Мы всегда ищем".
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