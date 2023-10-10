Российские кофейни перейдут на низкокачественный кофе из-за обвала рубля

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Российские владельцы кофеен планируют закупать кофе более низкого качества из-за роста цен на продукцию, вызванного обвалом рубля.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на менеджера по продажам компании-импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергея Рыбенко.

По его словам, все закупки идут в долларах и приобрести хороший товар по прежним ценам в рублях стало невозможно.

"Высокий курс сейчас очень сильно может съесть покупательную способность. Скорее всего, владельцы кофеен будут покупать низкокачественный кофе", - заявил Рыбенко.

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Он добавил, что курс затрагивает исключительно внутренний рынок, биржевые котировки арабики и робусты остались неизменными, а со стороны стран-производителей кофе никаких изменений не ожидается: поставки по-прежнему будут идти из Центральной Америки, Африки и Азии.

По его словам, за последние годы цены на базовую арабику выросли в 1,5 раза: с 90-100 центов до 150-160 центов за фунт.

"Что касается робусты, в июне 2023-го тонна этого кофе обходилась в 2,8 тысячи долл, а в октябре ее можно купить за 2,4 тысячи долл. Цены на базовые арабику и робусту сейчас очень приближены друг к другу, и разница между ними крайне мала, особенно в рознице", - уточнил он.

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При этом отмечается, что российский бизнес уже "затянул пояса".

Так, генеральный руководитель TanukiFamily Алла Бондаренко заявила, что закупочные цены на кофе растут весь последний год, и заведениям компании приходится подстраиваться, чтобы не потерять клиентов. "На текущий момент мы держим цены в рознице. Таким образом снижаем маржинальность, но сохраняем лояльность наших гостей", - сказала она.

Накануне доллар впервые с конца марта 2022 года поднялся в РФ выше 102 рублей, но затем начал падать. Утром 10 октября американская валюта снова торговалась на уровне выше 100 рублей.

Экономическая правда