США и Венесуэла ведут переговоры о новых исключениях из нефтяных санкций – СМИ

reuters

Венесуэла и США достигли прогресса в переговорах, которые могут обеспечить смягчение санкций для Каракаса, позволив по крайней мере еще одной иностранной нефтяной компании брать венесуэльскую нефть в счет погашения долга, если президент Николас Мадуро возобновит переговоры с оппозицией в Мексике.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 5 источников.

Отмечается, что делегации из Каракаса и Вашингтона провели несколько встреч в Дохе с прошлого года в рамках новых усилий по решению затянувшегося политического и экономического кризиса в Венесуэле, включая обсуждение президентских выборов.

Ожидается, что отдельные переговоры между посланниками Мадуро и венесуэльской оппозиции состоятся в Мексике в ближайшие недели, говорят источники.

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Вашингтон пытается способствовать переговорам между Мадуро и оппозицией в стране относительно выборов в Венесуэле и других требований. Санкции были введены после переизбрания Мадуро в 2018 году, которое многие западные страны считают фиктивным.

Среди компаний, которые могут получить гарантийное письмо от США на получение венесуэльской нефти в счет погашения долга на этот раз, есть один из партнеров государственной PDVSA по совместному предприятию Maurel & Prom, сообщили источники.

Представитель Maurel & Prom подтвердил, что французская компания "обратилась с соответствующим запросом к американским властям", но отказался уточнить детали.

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Государственный департамент США, министерства иностранных дел Венесуэлы и Катара, а также государственная компания PDVSA не ответили на запросы о комментариях.

Экономическая правда