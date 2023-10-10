МВФ прогнозирует для Британии самый слабый рост ВВП среди G7 в 2024 году
Международный валютный фонд прогнозирует, что в следующем году экономика Великобритании будет медленнее всего расти среди стран G7.
Об этом пишет Reuters.
По оценкам МВФ, ВВП Великобритании в 2024 году вырастет примерно на 0,6%, что ниже предыдущего прогноза в 1%. Зато Фонд ожидает роста Германии на уровне 0,9% и Франции - 1,3%.
"Слабый прогноз отражает необходимость для Банка Англии поддерживать высокие процентные ставки, чтобы обуздать все еще высокие темпы инфляции и последствия резкого роста цен на энергоносители в прошлом году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2023 году прогноз роста Британии на 0,5% был вторым самым слабым для G7 после прогнозируемого сокращения на 0,5% для Германии.
Издание добавляет, что премьер-министр Британии Риши Сунак находится под давлением со стороны Консервативной партии, поскольку та требует, чтобы он снизил налоги и подпитал экономику перед выборами, которые должны состояться в следующем году.
Напомним:
Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины по итогам этого года на уровне 2%, в апрельском прогнозе Фонд ожидал сокращения украинской экономики на 3%.