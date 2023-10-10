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МВФ прогнозирует для Британии самый слабый рост ВВП среди G7 в 2024 году

Вторник, 10 октября 2023, 19:25 - Игорь Пилипив
 
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Международный валютный фонд прогнозирует, что в следующем году экономика Великобритании будет медленнее всего расти среди стран G7.

Об этом пишет Reuters.

По оценкам МВФ, ВВП Великобритании в 2024 году вырастет примерно на 0,6%, что ниже предыдущего прогноза в 1%. Зато Фонд ожидает роста Германии на уровне 0,9% и Франции - 1,3%.

"Слабый прогноз отражает необходимость для Банка Англии поддерживать высокие процентные ставки, чтобы обуздать все еще высокие темпы инфляции и последствия резкого роста цен на энергоносители в прошлом году", - говорится в сообщении. 

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Отмечается, что в 2023 году прогноз роста Британии на 0,5% был вторым самым слабым для G7 после прогнозируемого сокращения на 0,5% для Германии.

Издание добавляет, что премьер-министр Британии Риши Сунак находится под давлением со стороны Консервативной партии, поскольку та требует, чтобы он снизил налоги и подпитал экономику перед выборами, которые должны состояться в следующем году. 

Напомним: 

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Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины по итогам этого года на уровне 2%, в апрельском прогнозе Фонд ожидал сокращения украинской экономики на 3%.

МВФ Британия ВВП
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