Кабмин второй раз за менее чем два года переименовал Госрыбагентство

Кабмин переименовал Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Это решение утверждено правительственным постановлением от 6 октября 2023 года, которое обнародовано на "Правительственном портале".

Теперь Госрыбагентство будет называться Государственное агентство развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Одновременно на переименованное Госрыбагентство возложены дополнительные полномочия по реализации государственной политики в сфере регулирования продовольственного обеспечения.

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Предыдущее название агентства продержалось менее двух лет.

До 9 декабря 2021 года ведомство называлось просто Государственным агентством рыбного хозяйства.