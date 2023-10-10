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Кабмин второй раз за менее чем два года переименовал Госрыбагентство

Вторник, 10 октября 2023, 15:51 - Лия Ильченко

Кабмин переименовал Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Это решение утверждено правительственным постановлением от 6 октября 2023 года, которое обнародовано на "Правительственном портале".

Теперь Госрыбагентство будет называться Государственное агентство развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Одновременно на переименованное Госрыбагентство возложены дополнительные полномочия по реализации государственной политики в сфере регулирования продовольственного обеспечения.

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Предыдущее название агентства продержалось менее двух лет.

До 9 декабря 2021 года ведомство называлось просто Государственным агентством рыбного хозяйства.

Кабмин
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