Кабмин второй раз за менее чем два года переименовал Госрыбагентство
Вторник, 10 октября 2023, 15:51 -
Кабмин переименовал Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.
Это решение утверждено правительственным постановлением от 6 октября 2023 года, которое обнародовано на "Правительственном портале".
Теперь Госрыбагентство будет называться Государственное агентство развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Одновременно на переименованное Госрыбагентство возложены дополнительные полномочия по реализации государственной политики в сфере регулирования продовольственного обеспечения.
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Предыдущее название агентства продержалось менее двух лет.
До 9 декабря 2021 года ведомство называлось просто Государственным агентством рыбного хозяйства.
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