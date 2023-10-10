Прекращение войны в Украине это единственная эффективная мера для мировой экономики - МВФ

Международный валютный фонд отмечает растущие риски для мировой экономики и называет прекращение Россией войны против Украины единственной наиболее эффективной мерой улучшения глобальных перспектив.

Об этом говорится в обновленном октябрьском макропрогнозе "WEO: Navigating Global Divergences", опубликованном 10 октября.

"Директора (Фонда, - ред.) в целом согласились с тем, что прекращение войны России против Украины остается единственным наиболее эффективным действием по улучшению глобальных перспектив", – подчеркивает МВФ.

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста мировой экономики на 2023 год на уровне 3%. Но оценка на 2024 год снижена на 0,1 п.п. – до 2,9%,

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По мнению Фонда, продолжающееся разделение мировой экономики на блоки на фоне войны России в Украине и других геополитических противоречий может усилиться:

из-за введения дополнительных ограничений на торговлю (в частности, на торговлю стратегическими товарами, такими как критически важные полезные ископаемые);

в сфере трансграничного перемещения капитала, технологий и рабочих;

в сфере международных платежей.

"Если это произойдет, плата для глобального процветания будет высокой", – подчеркнули МВФ.

МВФ описал теоретический сценарий, который предполагает создание двух возможных блоков - "США-Европа+" (выступающих за вывод российских войск из Украины), и блока "Китай-Россия+".

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Также отмечается перспектива роста цены на продукты питания, которые и без того остаются высокими, из-за эскалации войны в Украине. Это создаст серьезные трудности для многих стран с низкими доходами.

"Это, конечно, представляет собой серьезный риск для стратегии дезинфляции", – указывает Фонд.

В этом отношении обеспокоенность вызывают приостановка в июле действия "Черноморской зерновой инициативы" и недавние нападения на украинские зерновые предприятия.

Напоминаем:

МВФ вернул Украину в обновленный макропрогноз. Фонд, ожидает рост ВВП в 2023 году на 2% и его ускорение до 3,2% в 2024-м, после спада на 29,1% в прошлом году. Это предусматривает программа расширенного финансирования EFF.

В России МВФ прогнозирует рост экономики на 2,2% в 2023 году. И замедление до 1,1% в 2024 году.