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Доступ к Реестру деклараций ограничен: в НАПК назвали причину

Вторник, 10 октября 2023, 13:31 - Анастасия Жарикова

Доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестра деклараций) ограничен.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

В Нацагентстве по предотвращению коррупции объяснили, что доступ к Реестру деклараций люмигран из-за сбоя в его работе.

"В настоящее время проводятся безотлагательные мероприятия по устранению ошибки в работе Реестра", - говорится в сообщении.

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О восстановлении доступа в Реестр деклараций в НАПК пообещали сообщить дополнительно и извинились за временные неудобства.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №9534, предусматривающий возвращение электронного декларирования для чиновников и открытие доступа к декларациям.

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Верховная Рада 5 сентября приняла в целом законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования для чиновников, но реестр будет открыт через год.

Украинцы всего за сутки собрали более 25 тысяч подписей под петицией с требованием к президенту наложить вето на законопроект №9534 и вернуть его в парламент, чтобы открыть реестр имущественных деклараций чиновников.

12 сентября президент Владимир Зеленский ветировал закон о возобновлении обязательного электронного декларирования доходов и имущества чиновников, сохранявший закрытость реестра еще на год.

20 сентября Верховная Рада приняла исправленный закон о возобновлении е-декларирования.

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Экономическая правда
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