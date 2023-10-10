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НБУ создал онлайн-сервис для контроля гражданами за своими кредитами в банках

Вторник, 10 октября 2023, 13:04 - Лия Ильченко

Национальный банк создал онлайн-сервис, с помощью которого граждане могут получить информацию из Кредитного реестра НБУ о выданных на их имя кредитах.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Здесь физические лица смогут получить информацию о своих кредитах в банках", - отмечают в Нацбанке.

Единственное ограничение - на сегодня информация предоставляется только по кредитам в размере от 100 минимальных заработных плат (сейчас - 617 тыс. грн).

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Чтобы проверить свои данные, следует перейти по ссылке и авторизоваться с помощью Системы BankID НБУ.

В ответ на онлайн-запрос будет выдан отчет с актуальной на момент подачи запроса информацией, в частности, об:

  • условиях и обеспечении кредита и состоянии выполнения обязательств;
  • наименование банка-кредитора и дату предоставления им информации в Кредитный реестр НБУ.

Отчет может быть сформирован и сохранен в файл в формате pdf.

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В Кредитном реестре НБУ доступна информация о кредитах в банках Украины, в том числе находящихся в стадии ликвидации.

Отчет из Кредитного реестра НБУ не является официальным документом. 

"В то же время он дает возможность контролировать свои финансы и в случае необходимости уточнить информацию, обратившись в банк-кредитор", - отметили в НБУ.

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