Всемирный банк признал соответствие системы Prozorro своим нормам

Всемирный банк одобрил использование системы Prozorro для всех финансируемых в Украине проектов.

Об этом свидетельствуют результаты оценки командой World Bank новой процедуры ГП "Прозорро" в соответствии с рекомендациями банка, передает пресс-служба Минэкономики.

Авторы оценки отметили, что "система электронных закупок Prozorro может использоваться в рамках финансируемых Всемирным банком проектов для закупок товаров и работ как для национальных (до 5 млн евро), так и для международных (от 5 млн евро) тендерных процедур".

Новая процедура Prozorro, разработанная по рекомендациям Всемирного банка, предусматривает возможность принимать предложения участников в разных валютах, поэтапно рассматривать предложения, выбирать победителя не только по ценовому критерию.

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В Минэкономики анонсировали, что совместно с ГП "Прозорро" в скором времени проведут обучение по использованию электронной системы закупок для исполнителей проектов Всемирного банка в Украине.

Система Prozorro хорошо знакома украинскому бизнесу, поэтому ее использование международными финансовыми организациями позволит украинским предпринимателям максимально приобщаться к цепям поставки для восстановления Украины. Это то, что даст толчок локальному бизнесу, производителям, а затем усилит устойчивость нашей экономики", — отметила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

В министерстве подчеркнули, что разработанная в системе Prozorro процедура не только отвечает всем требованиям Всемирного банка, но позволяет гибко настроить свою закупку в соответствии с правилами других международных организаций и доноров.

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Свои тендеры в системе Prozorro уже проводят проект USAID и UKaid TAPAS "Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах.

Для донора это обеспечивает максимальную прозрачность и эффективность в расходовании средств. Для Украины – более широкое привлечение бизнеса и общества к реализации проектов за донорские средства", – прокомментировала заместитель Министра экономики Надежда Бигун.

Чтобы систему Prozorro могли использовать различные банки и международные организации, государственное предприятие "Прозорро" специально разработало процедуру для донорских закупок по принципу конструктора.

До разработки новой процедуры в Prozorro Всемирный банк предусматривал возможность использования украинской системы электронных закупок только для закупок до 5 млн евро.

После введения усовершенствований позиция Всемирного банка заключается в том, что все закупки, финансируемые World Bank для восстановления Украины, рекомендуется проводить в Prozorro.

Напоминаем:

По состоянию на октябрь Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2023 году на 3,5%, что ощутимо выше июньских оценок - на 1,5 процентного пункта.