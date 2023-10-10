Назначенный за неделю до оккупации ЗАЭС гендиректор имел гражданство РФ - расследование

Игорь Мурашов, который за неделю до оккупации Запорожской АЭС возглавил станцию, а сейчас находится в Киеве и назначен главным инженером ЗАЭС, имеет российское гражданство с 2014 года.

Это показало расследование Hromadske.

Согласно общеизвестным фактам, россияне похитили гендиректора ЗАЭС 1 октября 2022 года. Об этом в свое время сообщал президент ГП "Энергоатом" Петр Котин.

Сам Мурашов рассказывал, что он отказался сотрудничать с россиянами, после чего его продержали несколько дней в плену и "депортировали" в Запорожье.

Реклама:

Сейчас Мурашов живет и работает в Киеве и дистанционно занимает должность главного инженера ЗАЭС.

Однако журналисты Hromadske выяснили, что до 2022 года отношение Мурашова к вторжению РФ в Украину и оккупации части Донбасса и Крыма, могло быть совсем другим.

По информации источников Hromadske, которые имеют доступ к данным о пересечении админграницы материковой части Украины и оккупированного Крыма, в 2014 году Игорь Мурашов минимум трижды посещал оккупированный полуостров.

Реклама:

В одной из таких поездок он стал гражданином России. Это событие датировано 23 сентября 2014 года. Журналисты от двух источников получили выписку о "роспаспорте" Мурашова из автоматизированной системы.

Более того, на следующий день после того, как Игорю Мурашову выдали паспорт РФ, в том же отделении федеральной миграционной службы в Севастополе российский паспорт получил и его отец Валерий, уроженец Ивано-Франковска (ныне покойный - ред.). Однако, в отличие от своего сына, через месяц Валерий Мурашов оформил еще и загранпаспорт. На этот раз уже в Москве.

В системе "роспаспорт" сохранилось заявление Ігоря и Валерия Мурашовых на получение российского паспорта.

В заявлениях указана и причина приобретения гражданства. Как говорится в выписке, паспорта выданы на основании статьи 5 несовместимого с международным правом договора "между Российской Федерацией и Республикой Крым". По этой статье Россия признавала граждан Украины и лиц без гражданства, которые на момент аннексии постоянно проживали на полуострове, своими гражданами.

Сейчас выданный Игорю Мурашову паспорт является недействительным, поскольку он не заменил документ в 2021-м году, когда ему исполнилось 45.

Но недействительность российского паспорта не означает потерю гражданства РФ. Несвоевременная замена паспорта в России наказывается лишь штрафом.

Как рассказывает сам Мурашов, с которым встретились журналисты, он знал, что его отец решил оформить себе российское гражданство. По словам Мурашова, отец имел пророссийские взгляды.

Однако Мурашов утверждает, что никогда не видел документов, свидетельствующих о получении лично ним российского гражданства. Мол, это сделал отец, без согласия сына. За это якобы была дана взятка.

"Мы очень сильно ссорились. В некоторых поездках он кричал, выходил из машины. Я не хочу об этом вспоминать. Мы с женой имели четкую проукраинскую позицию", - заявил Игорь Мурашов.

Впрочем, расследователь издания Bellingcat Христо Грозев, к которому обратились журналисты, считает версию главного инженера ЗАЭС маловероятной. Теоретически можно было бы найти коррупционера, который бы пошел на такой шаг. Но документы содержат биометрию Игоря Мурашова.

Полученную информацию журналисты передали в Службу безопасности Украины.

Напоминаем:

Мурашов стал исполняющим обязанности гендиректора Запорожской АЭС за неделю до полномасштабного вторжения - 16 февраля 2022 года.

По факту захвата армией РФ Запорожской атомной электростанции и ее ненадлежащего обслуживания и функционирования в течение временной оккупации Служба безопасности Украины открыла ряд уголовных производств. Досудебное расследование в них осуществляется по ст. 111 (государственная измена) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В рамках этих производств СБУ исследует все обстоятельства захвата этого объекта критической инфраструктуры, документируются преступные действия руководства и сотрудников ЗАЭС, которые добровольно занимают должности в фейковой российской эксплуатационной организации и помогают государству-агрессору.

Игорь Мурашов родился в российском городе Боровск, что в 100 км от Москвы. Высшее образование получал в Обнинском институте атомной энергетики в России. Учился там вместе с нынешним директором ЗАЭС Дмитрием Вербицким. После Обнинска Мурашов учился в Севастопольском институте ядерной энергии и промышленности.

С 1998 года работал на различных должностях на Запорожской АЭС.