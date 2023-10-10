НАПК открывает Реестр отчетности партий POLITDATA

Национальное агентство по предотвращению коррупции 10 октября возобновило доступ к Единому государственному реестру отчетности политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера с учетом требований к защите персональных данных.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Теперь партии могут подать отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Пока это право, а не обязанность политических партий, отметили в НАПК.

Общественность сможет увидеть, на что партии тратили средства государственного финансирования более трех лет, ведь сначала они не отчитывались из-за COVID-19, а с 2022 года – из-за военного положения.

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С началом полномасштабного вторжения НАПК ограничило доступ к ряду реестров, в том числе и в Реестр POLITDATA.

"НАПК постоянно подчеркивает важность прозрачной отчетности политических партий. Во время пандемии и после полномасштабного вторжения парламентские партии продолжают получать государственное финансирование. Речь идет об уже почти трех миллиардах гривен. Поэтому принятый закон №3337 о возобновлении обязательного представления отчетов и их проверке Национальным агентством станет важным шагом для подотчетности политпартий перед избирателями. Также политические партии получили достаточное время, чтобы собрать необходимую информацию и качественно подготовить отчеты. Важно, что пока отчитаться перед налогоплательщиками они могут добровольно, а с 26 декабря это станет их обязанностью", – отметил глава НАПК Александр Новиков.

Кроме того, благодаря открытости реестра станет известно не только на что политические партии направляли средства, но и кто их активно финансировал.

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26 декабря 2023 года вступит в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, усовершенствования механизмов государственного финансирования и государственного контроля за деятельностью политических партий".

Такое решение возобновляет обязанность всех политических партий отчитываться о своих финансах и имуществе, а также функции НАПК по проверкам этих отчетов. Парламентские партии будут обязаны подать ранее не представленные отчеты (за 2020-2023 годы) в течение 90 дней после вступления в силу Закона, другие политические партии должны отчитаться в течение 120 дней после вступления в силу Закона.

У НАПК будет 90 дней на проверку представленных отчетов, соответственно до 26 декабря 2023 года не будет осуществлять их проверки.

Напомним:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. С начала войны доступ к нему был ограничен.

Кроме этого Верховная Рада 5 сентября приняла в целом законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования для чиновников, но реестр будет открыт через год.

Экономическая правда