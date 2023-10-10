Глава парламентского финкомитета подал заявление на Кабмин в правоохранительные органы
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился с заявлением в правоохранительные органы на Кабинет министров.
Это следует из сообщения Гетманцева в его телеграмм-канале.
"Обращаюсь с заявлением в правоохранительные органы", - отметил глава финкомитета Верховной Рады.
Он пояснил, что причиной стала задержка Кабинетом министров принятия подзаконных актов во исполнение закона, призванного ликвидировать схемы по занижению таможенной стоимости экспортных сырьевых товаров.
"Верховная Рада еще в феврале этого года приняла закон №2957-ІХ, призванный исключить схемы по занижению таможенной стоимости сырьевых товаров (например, металлолома, семян подсолнечника и т.п.), которые экспортируются из Украины, и уменьшение размера вывозной пошлины, подлежащей уплате... В то же время прошло уже семь месяцев со дня введения закона в действие, а "воз и ныне там", - написал он в телеграм-канале в понедельник.
Гетманцев уточнил, что по согласованию с Минэкономики, ответственным за принятие подзаконных актов, было определено, что закон будет введен в действие только с первого числа второго месяца, следующего за месяцем вступления его в силу, для того, чтобы правительство успело разработать соответствующие подзаконные акты.
"У каждой проблемы есть фамилия. Поэтому хочу спросить у уважаемых чиновников, кто конкретно понесет уголовную ответственность за нанесенный ущерб государству в войну и возместит их? Обращаюсь с заявлением в правоохранительные органы", - добавил Гетманцев.
Напоминаем:
Согласно данным Гостаможслужбы, платежи в госбюджет в пределах уплаты вывозной пошлины за первое полугодие 2023 года составили 436,5 млн грн при общем экспорте 19,4 млрд долларов.