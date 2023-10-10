Глава парламентского финкомитета подал заявление на Кабмин в правоохранительные органы

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился с заявлением в правоохранительные органы на Кабинет министров.

Это следует из сообщения Гетманцева в его телеграмм-канале.

"Обращаюсь с заявлением в правоохранительные органы", - отметил глава финкомитета Верховной Рады.

Он пояснил, что причиной стала задержка Кабинетом министров принятия подзаконных актов во исполнение закона, призванного ликвидировать схемы по занижению таможенной стоимости экспортных сырьевых товаров.

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"Верховная Рада еще в феврале этого года приняла закон №2957-ІХ, призванный исключить схемы по занижению таможенной стоимости сырьевых товаров (например, металлолома, семян подсолнечника и т.п.), которые экспортируются из Украины, и уменьшение размера вывозной пошлины, подлежащей уплате... В то же время прошло уже семь месяцев со дня введения закона в действие, а "воз и ныне там", - написал он в телеграм-канале в понедельник.

Гетманцев уточнил, что по согласованию с Минэкономики, ответственным за принятие подзаконных актов, было определено, что закон будет введен в действие только с первого числа второго месяца, следующего за месяцем вступления его в силу, для того, чтобы правительство успело разработать соответствующие подзаконные акты.

"У каждой проблемы есть фамилия. Поэтому хочу спросить у уважаемых чиновников, кто конкретно понесет уголовную ответственность за нанесенный ущерб государству в войну и возместит их? Обращаюсь с заявлением в правоохранительные органы", - добавил Гетманцев.

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Напоминаем:

Согласно данным Гостаможслужбы, платежи в госбюджет в пределах уплаты вывозной пошлины за первое полугодие 2023 года составили 436,5 млн грн при общем экспорте 19,4 млрд долларов.