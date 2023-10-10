Цены на нефть наиболее снизились за полгода

Цены на нефть снизились после наибольшего скачка за шесть месяцев, поскольку Израиль заявил, что его возмездие за атаки боевиков ХАМАС в выходные "только началось", что увеличивает перспективу новой нестабильности на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Bloomberg.

Как изменились цены

West Texas Intermediate упал ниже 86 долларов за баррель после скачка на 4,3% накануне.

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Нефть марки Brent с расчетами в декабре упала на 0,5% до – 87,68 долларов за баррель.

Что повлияло на цены

Обострение на Ближнем Востоке повысило волатильность нефти после значительных колебаний в течение последнего месяца, когда экономические беспокойства повлияли на рост, подкрепленный сокращением поставок по Саудовской Аравии и России.

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"Хотя роль Израиля в мировом снабжении нефти ограничена, обострение [...] грозит втянуть США и Иран. Любое возмездие Тегерана, поддерживающего ХАМАС, может поставить под угрозу проход судов через Ормузский пролив, жизненно важный канал, по которому транспортируется большая часть мировой сырой нефти и который иранское правительство ранее угрожал закрыть", – пишет Bloomberg.

Исламская Республика стала основным источником дополнительной сырой нефти в этом году, смягчив затягивающиеся рынки, но дополнительные американские санкции против Тегерана могут ограничить эти поставки.

Конфликт отвлек внимание от основных показателей спроса и предложения, и ОПЕК накануне повысила свои прогнозы глобального спроса на нефть к середине века.

Напомним:

Израиль приказал закрыть ключевое газовое месторождение "Тамар" в восточном Средиземноморье, которым управляет компания Chevron, из соображений безопасности после нападения боевиков ХАМАС на страну.