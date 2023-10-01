Нафтогаз получил лицензию на распределение газа в 6 областях, вместо облгазов Фирташа

ООО "Газораспределительные сети Украины", которое входят в "Группу Нафтогаз", 1 октября получило лицензии на распределение газа сразу в шести областях, где ранее утратили лицензию структуры "Региональной газовой компании" беглого олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины".

"Сегодня (1 октября, - ред.) филиалы ООО "Газораспределительные сети Украины", которые входят в Группу Нафтогаз, получили лицензии Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на ведение деятельности" - сообщают в "Нафтогазе".

Речь идет о представительствах в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Сумской и Хмельницкой областях.

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Таким образом, теперь государственная компания официально получила право на распределение газа для 6,6 млн клиентов, уже на базе 14 региональных филиалов.

Напоминаем:

Ранее Нафтогаз сообщал о том, что действие предыдущих лицензиатов в указанных шести областях прекращено.

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По словам министра энергетики Германа Галущенко, процесс возвращения сетей в управление государства дает старт решению проблем, возникших после приватизации облгазов более 10 лет назад.