В Нидерландах с 1 октября запретили добычу на крупнейшем газовом месторождении в Европе

В Нидерландах с 1 октября остановили добычу на крупнейшем в Европе Гронингенском газовом месторождении.

Об этом сообщает компания NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij), которая является оператором месторождения, передает RTV Noord.

"В 06:00 утра 1 октября газовый кран в Гронингене был перекрыт. Спустя шестьдесят лет добыча газа на месторождении завершилась", - говорится в сообщении.

Причиной закрытия месторождения стали частые антропогенные землетрясения, связанные с его разработкой.

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"Мы все чаще сталкивались с землетрясениями. Поэтому, закрытие месторождения Гронинген стало неизбежным", - отметили в NAM.

Сейчас речь идет о консервации Гронингена, и в случае сильных морозов месторождение могут временно открывать.

Однако уже в начале уходящей недели месторождение выдавало в сутки только 2 млн кубометров газа. Для сравнения, в период расцвета в 1970-х годах на месторождении добывали по 350 млн куб. м газа в сутки.

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Окончательное закрытие запланировано на 1 октября 2024 года.

Напоминаем:

Оператор месторождения - компания NAM, созданная Shell и Exxon Mobil.

Месторождение Гронинген было открыто в 1959 году. В течение шести десятилетий месторождение было ключевым источником газа для значительной части Западной Европы.

В 2023 году запасы газа в хранилищах ЕС достигли максимального уровня за всю историю наблюдений.