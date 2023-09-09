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Из ремонта на две недели раньше вышел еще один атомный блок одной из АЭС – Минэнерго

Суббота, 9 сентября 2023, 18:00 - Игорь Пилипив

Из ремонта более чем на две недели раньше запланированного срока вышел очередной атомный блок одной из АЭС мощностью 1000 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что в настоящее время электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей. Более прошедших суток днем в течение часа применялось ограничение производства ВИЭ.

Также продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации – тепловой, гидро- и атомной. Так, более чем на две недели раньше запланированного срока вышел из ремонта очередной атомный блок одной из АЭС мощностью 1000 МВт.

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Кроме того, продолжается враждебный террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. В Запорожской области после обстрелов была повреждена воздушная линия 35 кВ и обесточены две подстанции 35 кВ. Обследование и ремонт будут возможны с разрешения военных.

За сутки энергетики заживили около 5 тысяч абонентов, потерявших электроснабжение из-за ранее поврежденных линий.

"В Донецкой области из-за обстрелов выключались 2 воздушные линии 35 кВ, что привело к обесточению 10,5 тысяч потребителей в 22 населенных пунктах. Частично абонентов заживили, ремонтные работы производятся с разрешения военных", – говорится в сообщении.

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Добавляется, что остается обесточенной часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

Экономическая правда.

АЭС электроэнергия
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