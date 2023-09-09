Американские технологические компании, такие как Intel и Google отправятся с Байденом во Вьетнам - Reuters

Ведущие американские технологические компании, среди которых Intel, GlobalFoundries и Google, примут участие в деловой встрече в Ханое в рамках визита президента Джо Байдена во Вьетнам.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что среди присутствующих будут руководители Google, Intel, Amkor, Marvell, GlobalFoundries и Boeing.

Встреча, которая готовится на 11 сентября, подтвердит планы США усилить глобальную роль Вьетнама в различных сегментах производства микросхем, что является частью более широкой стратегии Вашингтона, направленной на уменьшение уязвимости сектора к рискам, связанным с Китаем, включая торговые ограничения и напряженность вокруг Тайваня.

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Пока круглый стол не был анонсирован, и пока неизвестно, будут ли сделаны объявления от компаний, которые примут участие во встрече, где будут присутствовать около 30 топ-менеджеров и чиновников.

Отмечается, что Intel имеет на юге Вьетнама завод стоимостью 1,5 млрд долл для сборки, упаковки и тестирования чипов, крупнейший в своей глобальной сети, и имеет планы по его расширению.

Amkor строит вблизи Ханоя "самую современную мегафабрику для сборки и тестирования полупроводников", заявила министр финансов Джанет Йеллен во время визита в Ханой в июле.

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Фирма Marvell, занимающаяся разработкой микросхем, заявила, что планирует построить во Вьетнаме центр "мирового класса".

Кроме того, Вьетнам также намерен построить собственные заводы по производству микросхем.

Экономическая правда.