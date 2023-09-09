Эрдоган призывает G20 пойти на компромисс с РФ по зерновой сделке - СМИ

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран G20 удовлетворить некоторые требования России, чтобы восстановить зерновую сделку.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание, ссылаясь на трех турецких чиновников, отмечает, что Турция просит мировых лидеров способствовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрений лондонским банком Lloyd's и снова подключить Москву к системе SWIFT для международных платежей.

Ожидается, что члены G-20 скажут о важности зерновой сделки для удовлетворения спроса в развивающихся странах, особенно в Африке, и призовут к прекращению "военных разрушений" или других атак на соответствующую инфраструктуру.

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Кроме того, они будут призывать к "немедленным и беспрепятственным поставкам зерна, продуктов питания и удобрений/ресурсов из РФ и Украины.

По словам турецких чиновников, Турция говорит своим партнерам, что путь к восстановлению соглашения - это ослабление некоторых санкций, которые, как утверждает Москва, мешают ей импортировать сельскохозяйственное оборудование, такое как тракторы или запасные части к ним.

Добавляется, что усилия Турции вряд ли повлияют на союзников Украины в США и Европе, а принятие Эрдоганом требований России подчеркивает вызовы, с которыми он сталкивается в балансировании после вторжения Москвы в Украину. Турция стремится возобновить поставки в рамках соглашения, поддержанного ООН, из которого Москва вышла в июле.

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Также Украина ведет переговоры с Румынией и Болгарией об альтернативном морском маршруте, который бы проходил из украинских портов через румынские территориальные воды. Однако этот маршрут потенциально может покрыть лишь часть потребностей.

Напомним:

Президент РФ Владимир Путин после переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.

Перед началом встречи с Эрдоганом в Сочи 4 сентября Путин заявил, что открыт к обсуждению возобновления участия России в "зерновой сделке".

В конце августа министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан в Киеве обсудили возобновление работы "зерновой сделки".

После того Фидан во время визита в Москву после встречи с российским визави Сергеем Лавровым призвал к восстановлению Черноморской зерновой инициативы.