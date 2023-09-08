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Попытка подкупа мэра Днепра: ВАКС продлил срок ношения электронного браслета Микитасю

Пятница, 8 сентября 2023, 18:26 - Анастасия Жарикова

Высший антикоррупционный суд 8 сентября продлил срок действия обязанностей, возложенных на бывшего народного депутата Максима Сикитася, до 8 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, издание "Слово и дело".

САП обвиняет Никитася в попытке дать взятку в 22 миллиона евро городскому председателю Днепра Борису Филатову.

"Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого Максима Никита. Срок действия обязанностей определить до 8.11.2023 включительно", – заявил председательствующий судья ВАКС.

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Обвиняемый обязан и дальше:

  • прибывать по требованиям прокурора и суда;
  • не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения прокурора или суда;
  • сообщать прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт гражданина Украины для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;
  • носить электронный браслет.

Напоминаем:

18 октября застройщика Максима Микитася задержали после попытки дать многомиллионную взятку городскому голове Днепра Борису Филатову.

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Филатов подтвердил информацию о том, что Микитась предлагал взятку в размере 22 млн евро за возможность строить метро в городе.

суд взятка
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