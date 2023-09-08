Попытка подкупа мэра Днепра: ВАКС продлил срок ношения электронного браслета Микитасю
Высший антикоррупционный суд 8 сентября продлил срок действия обязанностей, возложенных на бывшего народного депутата Максима Сикитася, до 8 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, издание "Слово и дело".
САП обвиняет Никитася в попытке дать взятку в 22 миллиона евро городскому председателю Днепра Борису Филатову.
"Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого Максима Никита. Срок действия обязанностей определить до 8.11.2023 включительно", – заявил председательствующий судья ВАКС.
Обвиняемый обязан и дальше:
- прибывать по требованиям прокурора и суда;
- не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения прокурора или суда;
- сообщать прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт гражданина Украины для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;
- носить электронный браслет.
Напоминаем:
18 октября застройщика Максима Микитася задержали после попытки дать многомиллионную взятку городскому голове Днепра Борису Филатову.
Филатов подтвердил информацию о том, что Микитась предлагал взятку в размере 22 млн евро за возможность строить метро в городе.