Попытка подкупа мэра Днепра: ВАКС продлил срок ношения электронного браслета Микитасю

Хватит ли газа для прохождения зимы и как выглядит деолигархизация в энергетике. Интервью с главой "Нафтогаза" О планах развития компании, отношениях с президентом, "откатах" в НАК, подготовке к отопительному сезону и ценах на газ для населения. В разговоре с CEO "Нафтогаза" Алексеем Чернышовым.(укр)