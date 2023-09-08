Банк Euroclear получил более 1,7 млрд евро прибыли от замороженных российских активов

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За первое полугодие бельгийский банк Euroclear получил 1,74 млрд евро прибыли от замороженных российских активов.

Об этом говорится в сообщении банка.

Вторжение России в Украину привело к применению международных санкций на всем рынке, что существенно повлияло на Euroclear. Поскольку сохраняется значительная неопределенность, Правление считает необходимым отделить расчетную прибыль, связанную с санкциями, от базовых финансовых результатов при оценке деятельности и ресурсов компании", - отметили в банке.

Одним из последствий санкций стало то, что заблокированные выплаты купонов и погашение задолженности подсанкционным лицам привели к накоплению наличных денег на балансе Euroclear Bank. К концу июня балансовый отчет банка увеличился на 47 миллиардов евро по сравнению с прошлым годом и составил 150 миллиардов евро.

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Проценты, начисленные на остатки наличных активов, находящихся под санкциями России, составили 1,74 млрд евро.

Совет банка ожидает, что темпы роста процентного дохода замедлятся во второй половине 2023 года, поскольку заблокированные платежи и погашения накапливаются менее быстро, а консенсус-прогнозы экономистов предполагают более стабильную среду процентных ставок.

Параллельно Еврокомиссия рассматривает разные варианты использования доходов, полученных от замороженных сумм, находящихся в финансовых учреждениях, включая Euroclear, для финансирования восстановления Украины.

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В Euroclear добавили, что продолжат сохранять доходы, связанные с российскими санкциями, пока ситуация с использованием этих средств не прояснится.

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Напоминаем:

Чиновники ЕС на этой неделе начнут встречаться со странами-членами блока, чтобы обсудить план по введению налога на прибыль от замороженных активов России на 215 млрд долл. для помощи в восстановлении Украины.