Нацбанк обновляет требования к страховым посредникам

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Нацбанк объявил, что вводит обновленные требования по регистрации и деятельности страховых посредников.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе объяснили, что это делается с целью приближения украинского рынка страхования к лучшим европейским стандартам.

Процесс обновления регулирования будет происходить в два этапа.

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На первом - с 1 января 2024 года - вступит в силу Положение о регистрации страховых и перестраховочных брокеров и условия осуществления посреднической деятельности в сфере страхования, обновленное в соответствии с требованиями заключительных положений нового ЗУ "О страховании", который будет введен в действие с 1 января 2024 года.

В то же время на втором этапе - с 1 января 2025 года - предусмотрено концептуальное обновление подходов к регулированию посреднической деятельности в сфере страхования в соответствии с требованиями Директивы 2016/97/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС от 20 января 2016 года о реализации страховых продуктов.

Среди ключевых новаций - введение регулирования, регистрации и повышение требований к квалификации и обучению всех категорий страховых посредников, в том числе страховых агентов и работников страховка, которые реализуют страховые продукты.

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Как пояснили в НБУ, обновленное в рамках первого этапа Положение предусматривает:

уточнение перечня страховых посредников, на которых будут распространяться требования акта, в частности включение в категорию страховых агентов физлиц-предпринимателей;

расширение возможностей представительств брокеров-нерезидентов осуществлять зачисление и перечисление страховых (перестраховочных) премий головному офису брокера-нерезидента;

право исключать из госреестра страховых и перестраховочных брокеров лиц, связанных со страной-агрессором;

установление фиксированных сроков подачи брокерами в НБУ опросника (до 30 октября 2023 года) и обязательства о приведении деятельности в соответствие с требованиями Положения (до 31 декабря 2023 года).

При этом требования по осуществлению посреднической деятельности брокерами-нерезидентами по заявительному принципу согласно обновленному Положению остались неизменными.

Экономическая правда