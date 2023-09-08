Князев из СИЗО продолжает участвовать в деле Жеваго, в котором его подозревают во взяточничестве

Экс-глава Верховного суда, а ныне судья ВС Всеволод Князев, который находится в СИЗО, но не отстранен от должности, продолжает участвовать в деле Жеваго, в котором его подозревают во взяточничестве.

На это обратил внимание адвокат Ростислав Кравец, который обнаружил в Едином реестре судебных решений "Особое мнение судьи Князева Всеволода Сергеевича" по делу компании Ferrexpo AG, датированное 11 августа 2023 года.

"Это особое мнение судьи Князева Всеволода Сергеевича от, внимание - 11.08.2023 года, по тому же делу, в котором его подозревают в получении взятки и передаче взятки еще 14 судьям Большой палаты Верховного суда", - написал Кравец.

"То есть, находясь в СИЗО, судья Князев, не будучи отстраненным от должности, изготавливает и каким-то образом предоставляет для регистрации и внесения этого особого мнения в Единый реестр судебных решений", - добавил он.

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Напоминаем:

15 мая детективы НАБУ задержали председателя Верховного суда Всеволода Князева. По утверждению следствия, это произошло при получении взятки в почти 3 млн долларов ($2,7 млн). Детективы также провели обыски у других судей ВС.

Деньги судьям передали якобы за решение в пользу бизнесмена Константина Жеваго. Пресс-служба Жеваго утверждает, что он не имеет никакого отношения к даче взятки.

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ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.

Судьи Верховного суда после задержания Князева уволили его с должности председателя и заявили, что это "черный день в истории суда".

31 мая Антикоррупционный суд отказался отпускать из-под стражи Князева, но уменьшил альтернативный залог со 107,3 до 75 миллионов гривен.