Нефть падает на фоне укрепления доллара и опасений относительно экономики Китая

reuters

Нефть продолжила потери в пятницу, поскольку опасения относительно состояния замедляющейся экономики Китая и укрепление доллара США уничтожили прибыль, вызванную сокращением поставок со стороны основных производителей - Саудовской Аравии и России.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 41 цент, или на 0,5%, до 89,51 долларов за баррель к 06:19 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 50 центов, или на 0,6%, до 86,36 долларов.

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Причины

Оба эталона достигли 10-месячных максимумов в начале этой недели из-за опасений относительно потенциального дефицита во время пикового зимнего сезона спроса после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольное сокращение поставок до конца года.

Несмотря на эти "бычьи" сигналы, неравномерное восстановление экономики Китая и сильный доллар США давят на цены, отмечает старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

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Инвесторы ожидают, что процентные ставки в США останутся на 20-летних максимумах, и это "развязало руки" доллару, сделав покупку нефти в других валютах дороже.

В пятницу индекс доллара США был чуть ниже шестимесячного пика.

Как свидетельствуют данные, опубликованные в четверг, общий объем экспорта и импорта Китая в августе упал, поскольку двойное давление со стороны проседания спроса за рубежом и слабых потребительских расходов сжало бизнес во второй крупнейшей экономике мира.

Но импорт сырой нефти в Китай в прошлом месяце вырос на 30,9%, поскольку нефтеперерабатывающие компании наращивали запасы и увеличивали переработку, чтобы получить выгоду от более высоких доходов от экспорта топлива.

Больший, чем ожидалось, прирост запасов сырой нефти в США оказал "приглушенную" поддержку ценам на нефть.

Запасы сырой нефти в США сокращаются четвертую неделю подряд, причем за последний месяц они упали более чем на 6%, поскольку нефтеперерабатывающие заводы работают на высоких темпах, чтобы не отставать от мирового спроса на энергоносители, свидетельствуют данные Администрации энергетической информации, опубликованные в четверг.

Экономическая правда