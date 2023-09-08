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ИИ-стартап Imbue достиг статуса "единорога" после инвестиции от Nvidia

Пятница, 8 сентября 2023, 09:19 - Игорь Пилипив

Стартап Imbue, создающий большие языковые модели для инструментов искусственного интеллекта, превысил оценку в 1 млрд долл после привлечения 200 млн долл от инвесторов, среди которых Nvidia.

Об этом сообщает Bloomberg.

Imbue - это один из растущего количества стартапов в сфере ИИ, которые привлекают крупные раунды финансирования в этом году, что является отражением как ажиотажа вокруг технологии, так и высоких затрат, связанных с обучением ИИ-моделей путем предоставления им огромных объемов онлайн-данных. 

В Imbue отметили, что сосредоточатся на создании так называемых ИИ-агентов, способных рассуждать. 

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Чтобы достичь этого, Imbue заявила, что строит массивные модели ИИ с "внутренними критериями рассуждений" и создает прототипы агентов внутри компании. Сейчас компания в первую очередь работает над агентами ИИ, которые умеют кодировать, что является популярным вариантом использования других инструментов ИИ.

"Канцзюнь Цю, соучредитель и генеральный директор Imbue, ранее запустил Sourceress, стартап по подбору персонала с ИИ, и Ember Hardware - стартап в сфере виртуальной реальности. Компания является редким ИИ-единорогом, который возглавляет женщина", - говорится в сообщении. 

Возглавила раунд финансирования некоммерческая организация Astera Institute вместе с другими инвесторами, включая главного исполнительного директора подразделения беспилотных автомобилей Cruise компании General Motors Кайла Фогта.

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Сумма привлеченных средств в 10 раз превышает сумму, которую стартап уже привлек. Ранее Forbes уже сообщал об этом раунде финансирования.

Напомним:

Китайские интернет-гиганты спешат приобрести высокопроизводительные чипы Nvidia, жизненно необходимые для построения генеративных систем искусственного интеллекта, делая заказы на сумму 5 млрд долл в условиях ажиотажа, вызванного опасениями, что США введут новый экспортный контроль.

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