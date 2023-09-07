Летний пассажиропоток во внутреннем сообщении вырос на 67% по сравнению с 2022 годом - УЗ 

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АО "Укрзализныця" летом этого года во внутреннем сообщении перевезла 6,7 млн пассажиров, что на 67% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что 6,7 млн пассажиров воспользовались поездами внутреннего сообщения.

"Наиболее популярными направлениями были следующие: Киев - Львов, Харьков - Львов, Днепр - Львов, Киев - Одесса, Киев - Славское, Киев - Ворохта", - говорится в сообщении.

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Кроме того, популярностью пользовались все поезда в горы - Яремче, Татаров-Буковель, Ворохта, Ясиня, Рахов, Славское - со всех направлений.

Этим летом УЗ для наиболее популярных маршрутов назначила 31 дополнительный поезд, ими осуществлен 381 рейс. Также железнодорожники ежедневно добавляют вагоны к имеющимся поездам, которые курсируют на запад Украины: Ивано-Франковск, Черновцы и тому подобное.

Напомним:

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АО "Укрзализныця" исправила техническую ошибку в системе сервиса приобретения электронных билетов, из-за которой часть информации на билетах могла бы быть на русском языке.