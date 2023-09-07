Еврокомиссия издала инструкцию, как распознавать компании, обходящие санкции против России

Европейская комиссия издала инструкцию для компаний-экспортеров, как проверять деловых партнеров на обход ими санкций против России.

Инструкция опубликована на сайте ЕК.

"Это практическое руководство поможет экспортерам ЕС выявить тревожные сигналы и снизить риск уклонения от санкций", - прокомментировала Мейрид МакГиннес, еврокомиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала.

Инструкция указывает, что должны делать европейские экспортеры во время комплексной проверки своих торговых операций, чтобы не нарушить санкции ЕС.

Реклама:

Отмечается, что законодательство ЕС обязывает компании проявлять должную осмотрительность при торговле с третьими странами, чтобы гарантировать, что их деловые партнеры не обходят санкции Евросоюза.

Инструкция включает список индикаторов, которые могут свидетельствовать, что новые торговые партнеры, вероятно, обходят санкции ЕС.

Экспортерам советуют обращать внимание на такие индикаторы, как сложный маршрут транспортировки товара, нетипичная документация, сложная схема оплаты и тому подобное.

Реклама:

"Санкции ЕС реально влияют на способность России вести войну, и поэтому Россия отчаянно ищет способы их обойти. Пути, на которые идет Россия, чтобы обойти наши ограничения, становятся все более сложными и непрозрачными", - пояснили в Еврокомиссии причину составления инструкции.

Напоминаем:

В российской военной продукции все чаще находят компоненты, произведенные западными компаниями.

Детали попадают в Россию через посредников в таких странах, как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Китай и Кыргызстан - ни одна из которых не одобрила западные санкции против России.

Многие компании, которые занимаются этой деятельности, были созданы после 2022 года.