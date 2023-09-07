G20 решили принять в свой состав Африканский союз

Африканский союз войдет в группу "Большой двадцатки" в качестве постоянного члена, по аналогии с Европейским Союзом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, лидеры G20 объявят об этом во время саммита, который пройдет 9-10 сентября в Дели.

"Этот шаг предоставит Африканскому союзу из 55 членов, который в настоящее время находится в статусе "приглашенная международная организация", тот же статус, что и ЕС", - говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что Нарендра Моди, премьер-министр Индии – организатора нынешнего саммита G20, – сделал включение АС в "двадцатку" своей приоритетной задачей.

Кроме того, наладить отношения и укрепить связи с Африкой старается Евросоюз. Для Брюсселя это особенно важно, учитывая активное продвижение Россией своих интересов среди африканских государств и использование ею пропаганды для разжигания ненависти к странам Запада.

Решение "двадцатки" – станет частью процесса, в рамках которого развитые страны стараются привлечь развивающиеся, в частности, страны так называемого Глобального Юга, включая африканские, к более активному участию в определении международной повестки.

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Напоминаем:

Африканский союз (АС) – международная межправительственная организация, объединяющая 55 государств Африки. Основан в 2002 г. Ставит свой целью укрепление единства и солидарности африканских государств, защиту их суверенитета и территориальной целостности, ускорение политической и социально-экономической интеграции, отстаивание общих позиций по вопросам, представляющим интерес для континента и его народов. Ассамблея АС, на которой принимаются важнейшие решения, проводится раз в полгода.

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