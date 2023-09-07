В госбюджете-2024 не предусмотрено увеличение налогов – Марченко

УП, Дмитрий Ларин

Проект государственного бюджета на 2024 год не будет сопровождаться проектом закона о внесении налоговых изменений по увеличению доходов.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире национального телемарафона.

"Мы не намерены вносить отдельные изменения в Налоговый кодекс. Мы считаем, что налоговая система должна быть стабильна во время войны", - сказал министр.

Марченко подтвердил, что по налогу на доходы физических лиц Минфин собирается перераспределить "военный" НДФЛ (по выплатам в секторе обороны - военных и правоохранителей), который сейчас направляется в местные бюджеты. И направить его в общий фонд государственного бюджета в сектор безопасности и обороны.

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"То есть те излишки средств, которые сейчас формируются в части военного НДФЛ, которые оседают на счетах местных бюджетов, должны работать на сектор безопасности и обороны", - пояснил министр.

По его словам, по этому вопросу продолжается дискуссия.

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