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Китай сменил нейтральную на более проукраинскую позицию накануне саммита G-20 - Bloomberg

Четверг, 7 сентября 2023, 11:41 - Лия Ильченко

Представители Китая, которые участвуют в переговорах по заключительному коммюнике саммита G20, изменили свою нейтральную позицию по войне в Украине на более проукраинскую.

Об этом агентству Bloomberg сообщил высокопоставленный французский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

"Нейтральная позиция Китая в прошлом была выгодна Москве. Однако Пекин занял более мягкую позицию к Украине по сравнению с прошлым годом", - заявил чиновник.

Это важно, учитывая позицию западных стран, которые призывали Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила войну, пишет агентство.

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Французский чиновник сказал, что все страны G-20 договорились об общем языке по войне в Украине.

В то же время Индия, которая принимает нынешний саммит G-20, все еще отказывается осудить вторжение России в Украину, отмечает Bloomberg.

Напоминаем:

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Саммит в Нью-Дели состоится 9-10 сентября.

Украина не вошла в список приглашенных на саммит "Большой двадцатки" стран. 

На саммите не будет и российского диктатора Владимира Путина, вместо него РФ будет представлять глава российского МИД Сергей Лавров.

Китай Россия война
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