Нацбанк обязал банки реагировать на аномальные операции физлиц

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Нацбанк ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга. В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, которая заявлена клиентом.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такое требование не распространяются на клиентов - физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, имеющие рациональное обоснование.

"Дополнен перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом до установления деловых отношений/обновленной во время его обслуживания, и нетипичная активность по счетам клиента", - говорится в сообщении.

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Также НБУ внес уточнения в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, которые являются электронными резидентами, в части идентификации и верификации.

Кроме этого, регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами.

Эти изменения утверждены постановлением НБУ от 5 сентября 2023 года №110, которое вступает в силу с 7 сентября.

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"Нововведения будут способствовать повышению результативности мероприятий по финансовому мониторингу и созданию условий для содействия снижению рисков отмывания средств/финансированию терроризма и другой незаконной деятельности", - пояснили в НБУ

Экономическая правда