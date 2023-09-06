Мораторий на проверки бизнеса будет отменен с 1 октября - законопроект КМУ

Кабинет министров одобрил изменения в Налоговый Кодекс и Закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" об отмене моратория на проведение налоговых проверок.

Об этом сообщает Министерство финансов.

"Законопроектом предложено установить, что с 1 октября 2023 года возобновляется проведение документальных (плановых и внеплановых) проверок, проведение которых было запрещено до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины", - говорится в сообщении.

"Проверки во время действия военного положения будут проводиться при наличии безопасных условий для их проведения", - одновременно добавили в Минфине.

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Напоминаем:

Ранее первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что МВФ не засчитает Украине выполнение структурного маяка, поскольку в Раде подменили налоговый законопроект в части ограничения проверок.

"Был текст №8401 ко второму чтению, где был нормальный текст (проверки возвращались по факту только для крупнейших субъектов). Но потом была встреча в Раде: Премьер, руководство Рады, Министр финансов, заместитель ОП и представители всех фракций. И там в последний момент Ростислав Шурма предложил исключить часть редакции по проверкам", - отметил депутат.

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Законопроект №8401 Верховная Рада приняла в целом 30 июня. 26 июля законопроект подписал президент.

Закон предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2% и частично - моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг. С 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО.

Принятие этого закона было важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

Программа расширенного финансирования МВФ на 2023-2026 годы общей стоимостью 15,6 млрд долларов США является частью пакета поддержки Украины. Это помогает привлекать ресурсы на восстановление, способствовать долгосрочному росту и процессу вступления Украины в ЕС.